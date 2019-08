La nota catena di supermercati francese, nata nel 1959 ad Annecy, è oggi una delle aziende di distribuzione al dettaglio più importanti in termini di reddito e di vendite a livello internazionale. Presente in 30 Paesi del mondo, può contare solo qui in Italia su ben 1.074 store e circa 20.000 collaboratori. Numeri importanti ed in costante crescita, considerato che Carrefour è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da assumere. Attualmente le inserzioni lavorative interessano sia i laureati che i diplomati.

I profili d'interesse

Queste le posizioni per le quali al momento è possibile candidarsi: Tecnico Formatore Gastronomia e Prodotti Libero Servizio (Roma – Rieti – Viterbo – Frosinone e Latina). I candidati ideali hanno un'esperienza pregressa nel ruolo, buona conoscenza della lingua inglese e/o francese e del pacchetto Office, orientamento al cliente e disponibilità a trasferirsi per lavoro. I neo assunti avranno il compito di monitorare ed organizzare il reparto di competenza per raggiungere gli obiettivi commerciali richiesti dall'azienda; Shopping Center Manager (Vicenza). La selezione è rivolta ai laureati in economia o marketing con almeno due anni si esperienza in questo campo maturata presso società di real estate o retail. La risorsa scelta si occuperà di sviluppare ed applicare le strategie di marketing aziendali, puntando alla fidelizzazione dei clienti ad assicurando una buona gestione del personale del punto vendita; Specialisti Gastronomi (Firenze). Le persone selezionate, in possesso di diploma e con alle spalle almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo, dovranno seguire le vendite del reparto di riferimento, assistere e consigliare i clienti, mantenere costantemente la pulizia e l'ordine del banco; Stage Supply Chain (Milano). Il tirocinante, laureato in informatica o ingegneria gestionale, abile nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e con un buon livello d'inglese, supporterà l'ufficio nella gestione delle richieste provenienti da depositi o punti vendita riguardanti problemi informatici e nel Customer Care, oltre a produrre la reportistica e la documentazione funzionale richiesta dal top manager. La retribuzione prevista consiste in un rimborso spese mensile più buoni pasto.

Il recruiting

Per candidarsi alle diverse offerte basterà registrare il proprio curriculum nell'apposito form presente nella pagina dedicata alle Carriere di Carrefour. E' inoltre sempre possibile attraverso il sito inoltrare all'azienda la propria autocandidatura in vista di selezioni future.