Portato al pronto soccorso senza documenti e in stato di incoscienza per una emorragia cerebrale, è finito ricoverato in ospedale, ma da allora nessuno si è presentato a cercarlo e sono passati già tre ani. È l'incredibile storia di un paziente dell’ospedale di Cittadella, nel Padovano, in coma ormai da 36 mesi senza che ne sia stata accertata l'identità. Come racconta il Mattino di Padova, l'unica certezza è che si tratta di un uomo asiatico arrivato in ospedale a causa di un grave incidente che lo ha ferito gravemente. Tutto il resto rimane avvolto nel mistero, sia l'età, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 anni, sia la nazionalità e i motivi per cui era in Italia. L'uomo infatti non aveva documenti e nessuno lo ha mai cercato in questi lunghi anni cm se non avesse famiglia o amici

Neanche le autorità di polizia e amministrative allertate dall'ospedale hanno saputo dare un nome al paziente misterioso tanto che il sospetto è che possa trattarsi di un immigrato irregolare giunto in Italia per avere un lavoro e un futuro migliore. Per questo la dirigenza dell’Ulss locale sta cercando si instaurare un canale di dialogo con le autorità cinesi per capire se qualcuno cerca un uomo emigrato in patria o se all’ambasciata si sia presentato qualcuno alla ricerca di un famigliare scomparso. Per ora l'uomo senza nome resta bloccato a letto e viene assistito quotidianamente dal personale medico ma viste le sue condizioni presto dovrà essere trasferito in una struttura per lungo degenti. A questo proposito è stato nominato un amministratore di sostegno che si sta occupando anche dell’identificazione anche se per ora dare un nome a quest'uomo appare quasi impossibile