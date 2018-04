Si era rivolta ad un guaritore nella speranza di poter far avere una vita migliore ad una persona a lei cara, ma lui l'ha truffata per centinaia di migliaia di euro e così ha deciso di farla finita dandosi fuoco. È successo nel parcheggio della Fortezza di Poggibonsi, in provincia di Siena, dove una donna di 62 anni, di cui non sono state rese note le generalità, ha tentato il suicidio, cospargendosi il corpo con una bottiglia di alcool etilico e diventando una torcia umana con un accendino. A dare l’allarme sono state alcune persone che facevano footing in zona e quando i militari sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte una scena terribile. Trasferita in ospedale, la donna è morta alcune ore dopo al Centro grandi ustionati di Pisa. Aveva riportato ustioni sul 95 per cento del corpo.

Da quanto emerso la donna, molto nota nel paese toscano dove gestisce una tabaccheria, era caduta in un periodo di depressione legato ad una storia d'amore finita male prima di entrare in contatto con un guaritore straniero che le avrebbe promesso una cura miracolosa per una persona a lei cara gravemente malata, ma che in realtà l'avrebbe truffata per centinaia di migliaia di euro. Un raggiro durato a lungo e che non avrebbe potuto avere un epilogo peggiore. A rivelare il motivo del gesto, sarebbe stata proprio la 62enne in una lettera indirizzata ai carabinieri di Poggibonsi, che sono impegnati al momento a indagare sull'accaduto.