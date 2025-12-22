Regali di Natale last minute: le 25 migliori idee da acquistare subito e ricevere in tempo

Il Natale 2025 è vicino e se non avete ancora messo nulla sotto l’albero qui trovate i migliori regali last minute: gift card, esperienze e prodotti che potete ricevere prima del 25 dicembre.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale è ormai vicinissimo e come ogni anno c’è sempre chi non ha trovato il momento per scegliere il regalo giusto da fare alla fidanzata, al fidanzato, ad amici o parenti. Il tempo è davvero poco e la frenesia dei negozi rischia di rallentarvi ancora di più.

Per questa ragione abbiamo raccolto per voi i migliori regali last-minute per tutti i budget e per tutte le preferenze, scegliendo tra prodotti con garanzia di spedizione entro il 25 dicembre, utili gift card da riscattare subito inserendo l'indirizzo mail del destinatario, esperienze per il singolo o per la coppia e abbonamenti a console di gioco.

1. Buono regalo Amazon digitale

Il regalo last-minute per eccellenza, che consente a chi lo riceve di spaziare tra tantissimi prodotti di diverse categorie, dai dispositivi tech ai capi d'abbigliamento. Il buono regalo Amazon che vi proponiamo ha un importo massimo di 100 euro e può essere subito ricevuto dal destinatario inserendo il suo indirizzo di posta elettronica.

Leggi anche Migliori regali tecnologici per Natale 2025: 40 idee per ogni fascia di prezzo

2. PlayStation Store Gift Card

I gamer più competitivi potrebbero aver già provveduto all'acquisto delle nuovi titoli usciti, per questo regalare una gift card per PlayStation Store potrebbe essere un'alternativa sicura e apprezzata. Il buono può avere un valore variabile da un minimo di 10 euro a un massimo di 250 euro.

3. Zalando Buono Regalo

Si sa, a Natale i regali a tema moda sono sempre i più complicati, perché oltre ad indovinare i gusti dei vostri cari bisogna centrare anche taglia e colore. La soluzione migliore è probabilmente regalare un buono digitale per Zalando Italia, in modo che il destinatario possa scegliere il capo di abbigliamento preferito. La gift card qui proposta parte da un valore di 15 euro fino a un massimo di 150 euro.

4. Crack List gioco di carte

Ispirato a un classico senza tempo, il gioco di gruppo Crack List reinventa "nomi, cose e città" trasformando la tradizionale formula carta e penna in un mazzo di carte da cui pescare fino all'ultima eliminazione. Il gioco è breve e può ospitare dai 2 agli 8 giocatori. Il funzionamento è molto semplice. I partecipanti ricevono 8 carte a testa, ognuna rappresentante una lettera. Quando il gioco comincia, bisogna pronunciare una parola che inizi con una delle lettere che si ha tra le mani e che sia coerente con la categoria e scartare la carta qualora sia corretta. Vince chi esaurisce per primo le carte.

5. Xbox Game Pass

Una card che consente di sfruttare tutti i vantaggi del multiplayer online di Live Gold. Il Game Pass di Xbox offre un catalogo selezionato di oltre 25 giochi, tra i quali alcuni titoli più amati dai videogiocatori, come Grounded, Among Us, Halo e Fallout. Potete scegliere tra abbonamenti di tre mesi, sei mesi o un anno, con piccole differenze di prezzo.

6. Smartbox, cofanetto regalo 3 giorni esclusivi in Europa

Non sempre si trova il tempo giusto da dedicare alla coppia, per questa ragione, anziché mettere un oggetto sotto l'albero, potreste pensare di condividere un viaggio con il vostro partner regalando un'esperienza con Smartbox. Il cofanetto consigliato propone 3 giorni e 2 notti in una città europea a scelta e colazione inclusa. Il viaggio è naturalmente per due persone e potete soggiornare in una delle oltre 1500 strutture convenzionate tra hotel e B&B.

7. Amazon Echo Studio

Un dispositivo che diventa il centro di tutta la casa. Il nuovo altoparlante intelligente Echo Studio di Amazon vi consente di gestire tutti i dispositivi smart compatibili usando l'interazione vocale con l'assistente Alexa. Inoltre, la tecnologia di adattamento spaziale ottimizza automaticamente l'audio in base all'acustica della stanza, assicurando riproduzioni di alta qualità. Combinato con Fire TV, Echo Studio amplifica l'effetto surround e intensifica l'audio delle scene.

8. LEFANT M330Pro robot aspirapolvere lavapavimenti

Un dispositivo che automatizza la pulizia della casa e semplifica i lavori domestici. Il robot aspirapolvere lavapavimenti LEFANT M330Pro può rimuovere la polvere e lo sporco da diverse superfici, senza che piccoli ostacoli lo interrompano. Infatti, è in grado di rilevare automaticamente i tappeti, regolando di conseguenza la sua potenza. Lo spessore di soli 28 cm e il sistema di mappatura intelligente degli spazi gli consentono di raggiungere anche le zone più complesse da pulire. Una volta tornato alla stazione di ricarica, aspetta che la batteria arrivi all'80% e ricomincia la pulizia da dove si era interrotto.

9. Oral-B iO 3 spazzolino elettrico

Un accessorio per l'igiene orale utile ed efficace, ma soprattutto caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 rimuove il 100% della placca in più dai denti rispetto ai modelli manuale. Presenta un sensore che rileva la corretta pressione della testina e un timer ad anello, impostato per scandire i 2 minuti di pulizia ottimale consigliati dai dentisti. La testina rotonda raggiunge zone della bocca meno accessibili con uno spazzolino manuale, garantendo una pulizia profonda e precisa.

10. Braun Series 9 PRO + 9517s

Un dispositivo che rade in profondità con la massima precisione. Il rasoio elettrico Braun Series 9 Pro+ 9517s sfrutta 5 elementi di rasatura perfettamente sincronizzati per rimuovere anche i peli più folti in una sola passata. La testina flessibile a 40° consente di raggiungere anche le zone più difficili, mentre il rifinitore integrato assicura una maggiore precisione su baffi e basette. Il dispositivo è progettato per durare, poiché è costituito da materiali premium resistenti e impermeabili e da una batteria a litio dall'autonomia di 60 minuti.

11. Yankee Candle candela profumata

Un accessorio perfetto per chi vuole creare un'atmosfera rilassante riempiendo la casa di fragranze delicate. La candela profumata Yankee Candle diffonde un odore di agrumi, vaniglia e aroma, toni resi chiari dalla qualità della cera. Ogni candela ha una durata variabile tra le 110 e le 150 ore ed è inserita in una giara grande chiusa con un coperchio, in modo da preservare la fragranza.

12. Beats Studio Pro cuffie Bluetooth

Disponibili in diversi colori, le cuffie Bluetooth Beats Studio Pro sprigionano una qualità audio davvero eccezionale. Non solo sono dotate del sistema di cancellazione dei rumori ambientali, ma dispongono anche di una modalità Trasparenza che adatta perfettamente i suoni esterni alla musica in riproduzione, in modo che possiate fare attenzione a ciò che vi circonda senza rinunciare al migliore ascolto dei vostri brani. Offrono tre profili specifici e distinti per ottimizzare l'audio in modalità musica, streaming e in chiamata. Funzionano con tecnologia wireless tramite Bluetooth, ma possono anche essere utilizzate con il cavo USB-C incluso nella confezione.

13. EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5

Una carta sempre vincente con adolescente a Natale. Il videogioco EA SPORTS FC 26 torna per PS5 con una versione che introduce miglioramenti in termini di grafica, gameplay e funzionalità. Vi consente infatti di ottenere maggiori possibilità di personalizzazioni delle squadre e nuove sfide da vivere sia in single player che in multiplayer. Le nuove funzioni di Gameplay Realistico in modalità Carriera e Gameplay competitivo in Ultimate aumentano l'effetto realistico e rendono l'esperienza di gioco più dinamica.

14. 1 BY ONE giradischi con altoparlanti Bluetooth

Il regalo perfetto per gli amici appassionati di musica. Il giradischi 1 BY ONE è realizzato in legno e metallo, materiali che combinano lo stile vintage al moderno in un design elegante. Funziona sia con vinili a 33 RPM sia con quelli a 45 RPM ed è dotato di altoparlanti Bluetooth che vi consentono di riprodurre brani musicali da smartphone o altri dispositivi connessi. Utilizzando la cartuccia magnetica e il contrappeso regolabile potete bilanciare lo scorrimento dello stilo, per ottenere la massima efficienza dal dispositivo.

15. LEGO Creator 3 in 1 Animali Selvatici

I set LEGO sono ancora tra i regali più apprezzati a Natale sia dai bambini che iniziano a mostrare la loro creatività sia dai collezionisti appassionati dei piccoli blocchi iconici. Il kit LEGO Creator 3 in 1 Animali Selvatici contiene 780 pezzi di mattoncini per assemblare un rinoceronte, ma cambiandone la disposizione è possibile trasformarlo in un ippopotamo o in un tricheco. Gli animali composti possono essere manovrati flettendo collo, gambe, coda e orecchie oppure pinne, collo e corpo se decidete di realizzare il tricheco. Si consiglia di rispettare l'età minima specificata sulla confezione.

16. Fossil Orologio Scarlette da donna

Un orologio elegante in acciaio in ossidabile che combina i colori dell'oro e dell'argento. Il modello Fossil Scarlett da donna monta una cassa dal diametro di 32 mm con quadrante in oro e un vetro protettivo in cristallo minerale. Il display è analogico e il meccanismo sfrutta il movimento al quarzo. Inoltre, l'orologio è impermeabile fino a 50 m, quindi consente di nuotare in acque basse senza che subisca danni.

17. NOBIS Power Bank

Un modello compatibile sia con Android che con dispositivi iOS, la powerbank NOBIS da 2000 mAh vi consente di ricaricare più accessori elettronici contemporaneamente. Infatti, dispone di due porte USB-A output da 30 W, una porta USB-C output e una porta USB-C input/output da 45 W. Quest'ultimo ingresso vi consente di ricaricare la stessa powerbank. Inoltre, è dotata di un display LED digitale attraverso il quale potete controllare lo stato della batteria.

18. Xiaomi Smart Band 10

La smartband più richiesto del momento, caratterizzata da un design piccolo e leggero che integra numerose funzionalità. Il fitness tracker Xiaomi Smart Band 10 è equipaggiato con un display AMOLED da 1.72″ con regolazione automatica della luminosità, che vi consente di vedere sempre nitidamente il vostri risultati. Oltre al monitoraggio dei principali parametri vitali e della qualità del sonno, offre oltre 150 modalità sportive, tra le quali una funzione avanzata per il nuoto. La batteria può durare fino a 21 giorni.

19. Meta Quest 3

Un dispositivo che consente di immergersi pienamente nel mondo dei propri giochi preferiti. Il visore per la realtà virtuale Meta Quest 3 offre un campo visivo con un'ampiezza mai vista prima e un'esperienza di gioco in 4K. Potete navigare comodamente lasciando scorrere le mani e selezionare i titoli Xbox più amati oppure un film da guardare ovunque vi troviate su uno schermo gigante. I controller Touch Pad aumenteranno la sensazione realistica durante le vostre attività.

20. Braun Skin I·Expert epilatore a luce pulsata PL7249

Primo epilatore a luce pulsata smart al mondo, il modello Braun Skin I·Expert epilatore a luce pulsata PL7249 si adatta dopo ogni utilizzo e programma il giusto trattamento per la vostra pelle. Dispone di una protezione integrata e di filtro UV per garantire la massima sicurezza sia per la superficie cutanea che per gli occhi. Inoltre, regola automaticamente i flash in base alla tonalità della pelle. Il dispositivo assicura risultati visibili sin dal primo utilizzo e un trattamento completo per tutto il corpo in soli 10 minuti.

21. Samsung Galaxy Tab A11+

Fluido, nitido e alimentato dall'AI, il tablet Samsung Galaxy Tab A11+ assicura ottime prestazioni senza sforzo. Monta un display da 11″ con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e integra un CPU e un GPU potenziati per garantire prestazioni ottimali. Utilizzando la condivisione dello schermo e della fotocamera potete interagire con gemini AI per chiedere informazioni su tutto ciò che vi circonda. La batteria da 7040 mAh è pensata per garantire la massima durata per le vostre attività digitali.

22. CERA+ macchina per il caffè portatile

Un regalo perfetto per gli appassionati di trekking o escursionisti che non sanno rinunciare a un buon espresso durante le loro avventure. La macchina per il caffè portatile di CERA+ scalda e prepara fino a 8 caffè da 50 ml grazie a una potente batteria da 13500 mAh, la quale può essere ricaricata rapidamente tramite cavo USB-C. Con una sola ricarica potete ottenere 500 caffè, con una consistenza densa e aromatica data dalla pressione di 20 bar. Si possono utilizzare sia cialde compatibili che caffè macinato. Il design pesa soltanto 730 g ed ha dimensioni compatte, per cui è facile da maneggiare e da riporre in uno zaino.

23. RIENOK cassa Bluetooth

Una cassa Bluetooth entry level, ma che sprigiona una grande potenza e una qualità audio di tutto rispetto. Lo speaker REINOK produce un effetto surround con audio 360° e restituisce bassi profondi e alti equilibrati, senza rilasciare distorsioni. La tecnologia wireless Bluetooth 5.3 assicura una vasta compatibilità coi dispositivi, ma soprattutto una connessione molto stabile. Il design è resistente all'acqua, secondo la certificazione IPX7, e presenta dimensioni compatte e robuste, in modo che possiate portare il dispositivo ovunque vogliate.

24. Smartbox cofanetto regalo Benessere per te

Un esperienza rilassante per i vostri amici o per le vostre amiche. Il cofanetto regalo Smartbox Benessere per te propone una pausa relax per una persona a scelta tra gli oltre 6000 trattamenti disponibili. Tra le varie alternative incluse ci sono massaggi, trattamenti rinvigorenti per la cura del corpo e della bellezza, percorsi in centri termali o accesso a spa, ma anche ingressi in palestra e attività fitness. Il cofanetto ha una validità di 3 anni e 3 mesi.

25. Wonderbox cofanetto regalo Adrenalina & Motori

Un'esperienza da regalare ad amici spericolati e amanti dell'alta velocità. Il cofanetto regalo Adrenalina Motori di Wonderbox offre una corsa in pista su un auto da corsa di lusso per una o due persone. Potete scegliere se pilotare un veicolo a scelta tra Ferrari, Lamborghini, Audi e altre case automobilistiche. Il cofanetto è valido per tre anni e tre mesi dalla data di acquisto e consente di prenotare in qualsiasi momento.