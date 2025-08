Migliori zaini da trekking: come scegliere in base a capienza, marca, comfort e durata dell’escursione

Qual è il migliore zaino da trekking per le vostre escursioni? In questa guida all’acquisto vi consigliamo i migliori modelli selezionati in base a capienza, funzionalità e resistenza ideali per trekking giornalieri o di più giorni.

La nostra top 11

Lo zaino da trekking è un accessorio fondamentale per chi pratica sport all’aria aperta o ama fare escursionismo e gite in montagna. Che stiate pianificando un trekking di poche ore, di un giorno o un’escursione di più giorni, il primo passo sarà munirsi di uno zaino da trekking che risponda a tutte le vostre necessità.

Uno zaino da trekking può essere utilizzato per più attività sportive. Se siete amanti di trekking, alpinismo, hiking, scii o snowboarding avrete bisogno di spazi appropriati dove inserire la vostra attrezzatura: scarpe da trekking, bastoncini, tende, sacchi a pelo, ecc.

Per scegliere il modello più adatto alle vostre escursioni bisogna considerare le caratteristiche principali: capienza, funzionalità, comfort, marca e resistenza dei materiali. In questa guida vi indichiamo i migliori zaini da trekking per escursioni brevi o plurigiornaliere.

Come scegliere uno zaino trekking

Le sessioni di trekking hanno una durata variabile, alla quale corrispondono esigenze specifiche dell'escursionista. Si va da gite in montagna di poche ore a escursioni più intense e prolungate di uno o più giorni in mezzo alla natura o in montagna. Ogni tipologia di trekking richiede una capienza (volume) specifica. In commercio è possibile trovare zaini di ogni volume: 20L, 30L, 40, 50L, 60L, 70L. Le caratteristiche del terreno giocano la propria parte. Una sessione di trekking in montagna richiede l'uso di più attrezzi rispetto ad una camminata su suolo pianeggiante, anche se prolungata. Per una passeggiata in mezzo alla natura può andare bene un volume dai 12 ai 20L. Gli itinerari europei dei Cammini più famosi devono essere percorsi senza troppe provviste. In questi casi un volume dai 20 ai 30L può essere l'ideale per muoversi con leggerezza e comodità. Capienze più grandi, dai 30 ai 50L, sono indicate per un trekking breve o di un giorno su suolo montuoso. Infine, uno zaino plurigiornaliero deve avere un volume di oltre 50L, così da garantire all'escursionista il trasporto dell'attrezzatura più avanzata. Modelli di oltre 60 o 70L sono consigliati per un trekking di molti giorni e per veri esperti, muniti di un kit da escursionista completo per affrontare la notte all'aria aperta.

Il secondo aspetto rilevante è la funzionalità. L'organizzazione corretta dello zaino da trekking vi permetterà di gestire tutti gli spazi in maniera adeguata e protetta. La molteplicità di tasche e la loro differenziazione per gli attrezzi è un dato da non trascurare. I piccoli scomparti strategici vi consentiranno di disporre facilmente degli oggetti più importanti, come smartphone o borracce, senza dover frenare il vostro passo. Se siete appassionati esperti, muniti di un'attrezzatura più avanzata, troverete altrettanto importante la presenza degli anelli per l'aggancio dei bastoncini da trekking.

Il comfort gioca un ruolo fondamentale. Con uno schienale rigido avvertirete una difficoltà minore durante una lunga camminata, mentre la maggiore leggerezza di uno morbido si adatterà meglio a sentieri di breve durata. Una lunghezza sproporzionata al dorso potrebbe recarvi qualche disagio, per cui è sempre opportuno indossare lo zaino da trekking prima di acquistarlo. La presenza di cinghie e fasce regolabili vi aiuteranno a trasferire il peso su tutto il corpo, senza dover dire addio alla vostra escursione a causa di un sovraccarico della schiena.

Camminare molto a lungo attraverso sentieri tortuosi o montuosi potrebbe mettere a rischio la vostra attrezzatura. Una buona resistenza dello zaino da trekking vi eviterà situazioni spiacevoli in mezzo alla natura. Tra i materiali utilizzati il nylon, il poliammide e il poliestere garantiscono una buona impermeabilità, proteggendo non solo il contenuto dello zaino, ma anche i tessuti dalle usure e dalle temperie. Una maggiore resistenza è favorita dalle doppie cuciture nei punti più delicati dello zaino da trekking. La presenza di un guscio parapioggia aggiuntivo completa il quadro di un prodotto fruibile per una lunga durata.

Per quanto riguarda il peso, in generale uno zaino da trekking dovrebbe pesare in proporzione al 15-25% della massa corporea dell'escursionista. Tuttavia, bisogna considerare la propria forma fisica: consigliamo, quindi, di scegliere un modello che pesi intorno ai 15 kg per escursioni di più giorni, mentre per trekking breve o giornaliero si potrà optare anche per un modello che pesi sui 7.8 kg

Per sentirvi più sicuri in questa scelta ed evitare di avere rimorsi con l'acquisto di un prodotto non congruente alle vostre aspettative la soluzione migliore è affidarsi a marchi specializzati e garantiti. I brand che si occupano di articoli da trekking sono molteplici e spesso vendono i propri prodotti a prezzi convenienti, ma le migliori marche di zaini da trekking ne assicurano la qualità dei materiali e un vantaggio, anche economico, sul lungo tempo di utilizzo. L'italiano Ferrino è il marchio di articoli da trekking per eccellenza. Deuter è il migliore per comfort e vestibilità, grazie ai suoi particolari sistemi di traspirazione. Se siete interessati a un design elegante progettato con materiali rispettosi dell'ambiente dove camminerete, i prodotti Mammut fanno al caso vostro. Millet è sinonimo di resistenza, conosciuta per i suoi materiali robusti e di alta qualità. Con uno sguardo più attento al trekking montuoso, Salewa si differenzia per la sua cura ai particolari tecnici dello zaino. Ottimo marchio accessibile è, invece, Bseash.

I migliori zaini da trekking per escursioni brevi, giornaliere e plurigiornaliere

Ora conoscete le caratteristiche da tener d'occhio per la scelta del prodotto più adatto a voi. Di seguito, vi proponiamo la nostra classifica dei migliori zaini da trekking, organizzata in base alla durata dell'escursione, alla capienza necessaria per affrontarla, alla funzionalità e alla resistenza del prodotto e all'affidabilità della marca.

Mammut Litio 20L

Il migliore zaino da trekking 20L

Se volete avventurarvi in un'escursione breve o giornaliera apprezzerete di certo il design confortevole di Mammut Litio. Il marchio mette la vostra sicurezza e quella dell'ambienta al primo posto. Per questo il modello è prodotto a partire da materiale riciclato. Il tessuto principale è in poliammide, ai quali si aggiungono il poliestere e il nylon 210D. Il canale di schiuma EVA 3D restituisce un effetto refrigerante per la schiena. La capienza accoglie le risorse necessarie, ma potrete usufruire delle tasche facilmente accessibili sulla cintura anteriore e sulle fasce laterali. Inoltre, lo zaino è munito di parapioggia integrato ed è compatibile con i sistemi di idratazione.

Capienza: 20L

Dimensioni: 22 x 13 x 51 cm

Pro: comodo e leggero sulle spalle. Presenza del porta bastoncini da trekking.

Contro: assenza di tasche sugli spallacci.

SALEWA Alp trainer 25L

Il migliore zaino da trekking per percorsi brevi

Una breve sessione di trekking ha bisogno di una buona dose di comodità. Salewa Alp trainer è ideale per spostarsi per molte ore attraverso sentieri ripidi e scoscesi. Gli spallacci dissociati limitano la superficie di contatto e offrono una migliore traspirazione. Gli anelli elastici posizionati lungo i lati mantengono saldi i bastoncini da trekking e li accomodano per un utilizzo immediato. Non dovrete fermarvi per un goccio d'acqua: lo zaino dispone di tasche inclinate ai bordi per l'inserimento e la presa facile delle borracce. La cinghia regolabile alleggerisce il carico e facilita gli spostamenti, mentre il cappuccio parapioggia protegge le risorse nei tempi avversi. Salewa Alp trainer con i suoi 25 L di volume è lo zaino da trekking indicato per appassionati di piccole avventure.

Capienza: 25L

Dimensioni: 55 x 24 x 27 cm

Pro: tasche funzionali che consentono un facile accesso agli oggetti principali.

Contro: le tasche laterali adibite alle borracce potrebbero risultare troppo morbide e incapaci di sostenere pesi abbondanti di acqua.

Millet Gravic 30L

Il miglior zaino da trekking 30L

Millet Gravic è lo zaino da trekking indistruttibile. La capienza di 30L è supportata da particolari sistemi di fissaggio che rendono questo zaino adatto ad un uso multidisciplinare: trekking giornaliero e plurigiornaliero, scii, campeggio, ecc. È dotato di un ottimo sistema di ventilazione, di schienale imbottito e spallacci anatomici che garantiscono il giusto comfort alla vostra sessione sportiva. Presenta un parapioggia integrato e una maglia anteriore per recuperare facilmente la propria giacca in giornate fredde o tempestose.

Capienza: 30L

Dimensioni: 56 cm x 27 cm x 25 cm

Pro: presenza di cinghie regolabili in vita per il trasporto di attrezzi sportivi.

Contro: gli utenti non hanno segnalato particolari difetti.

Bseash 40L

Lo zaino da trekking migliore 40L

Se cercate uno zaino da trekking da portare con voi durante una corsa in bici o in attività di breve durata, Bseash 40L è il prodotto giusto per voi. Il suo materiale leggero permette di mantenere un andatura costante, tenendo sempre alta la schiena nonostante l'ampio volume. La copertura impermeabile ne consente l'uso anche in caso di pioggia, così da tenere sempre al sicuro i vostri strumenti. Gli ampi scomparti predispongono spazi sufficienti per viaggi giornalieri e nascondono oggetti funzionali, come un comodo sacco a pelo nella sacca principale. È munito di fasce di ancoraggio e di strisce fluorescenti sugli spallacci per essere avvistati anche di notte. Il design si presenta molto gradevole alla vista, ma anche confortevole, grazie allo schienale e agli spallacci in tessuto traspirante.

Capienza: 40 L

Dimensioni: 53 x 33 x 20 cm

Pro: economico, comodo e leggero. L'interno offre un'apposita tasca per la vescica d'acqua.

Contro: alcuni utenti lamentano imbottiture poco pronunciate sugli spallacci e assenza di cinghie per trasportare oggetti più ingombranti.

Mammut Lithium

Il migliore zaino da trekking 50L

Zaino da trekking consigliato per escursioni di due o tre giorni. Il design è molto elegante e piacevole alla vista. La lunghezza posteriore è regolabile e facilita la sopportazione del carico alleggerendo la schiena, così come la cintura imbottita estraibile. La capienza di 50L è ben organizzata dagli scomparti interni, ideale per trasportare sacchi a pelo e tende. Sulla cintura anteriore è presente una tasca pieghevole per inserire lo smartphone. La resistenza è garantita dalla qualità del marchio Mammut, che per il modello Lithium ha utilizzato prevalentemente tessuti di materiali riciclati in fibra sintetica impermeabile.

Capienza: 50L

Dimensioni:‎ 33 x 27 x 76 cm

Pro: ottima vestibilità, parapioggia integrato.

Contro: al momento gli utenti non rilevano particolari difetti.

Ferrino Transalp 60L

Il migliore zaino da trekking 60L

Ferrino Transalp è uno zaino da trekking perfetto per escursioni di lunga durata. La capienza di 60L è gestita da scomparti strategici e accessibili per una facile organizzazione delle vostre risorse. Il dorso ergonomico, regolabile grazie al sistema "Double Ergo Adjustment", che consiste lo scorrimento degli spallacci su un'armatura doppia in alluminio, garantisce un comfort appropriato e la sicurezza della postura. È munito di molteplici tasche accessibili per un utilizzo rapido degli strumenti prioritari e di una tasca interna per il sistema d'idratazione. Infatti, inserendo in questo scomparto dello zaino un piccolo serbatoio flessibile contenente acqua, potrete bere attraverso un sottile tubo flessibile ad esso collegato, senza bisogno di fermarvi per recuperare la borraccia. Il tessuto Jacquard Weave 500D scelto da Ferrino mette in rilievo i ricami e ne evidenzia la resistenza.

Capienza: 60L

Dimensioni: 38 x 32 x 75 cm

Pro: ottima fattura, progettato per essere resistente ad un uso prolungato.

Contro: la maggior parte degli utenti si dice molto soddisfatta della qualità del prodotto.

Ferrino Overland 65+10L

Il migliore zaino da trekking Ferrino

Ferrino Overland è sinonimo di compattezza e comodità, caratteristiche essenziali per un'attività prolungata. È resistente all'usura e ai movimenti più bruschi, grazie alla sua impermeabilità e alle cuciture rinforzate. La capienza di 65L è indicata per viaggi molto lunghi, ma se ciò non bastasse avreste a disposizione uno scomparto ulteriore da 10L. Le grandi dimensioni sono adatte ad accogliere vestiti, sacchi a pelo, tende e risorse alimentari in buone quantità. E' fornito di molteplici scomparti interni e di tasche esterne facilmente accessibili, due sul cappuccio amovibile. Le cinghie regolabili sulla zone pettorale e dorsale adattano il carico all'andatura dell'escursionista, facilitando i movimenti e riducendo gli sforzi. Ferrino Overland è il migliore zaino da trekking plurigiornaliero.

Capienza: 65+10L

Dimensioni: 85 x 45 x 35 cm

Pro: presenza di un cappuccio amovibile, fischietto di emergenza sul cinturino pettorale, numerose tasche di sicurezza.

Contro: nessuno.

Il migliore zaino da trekking 70L

Zaino da trekking voluminoso e comodo da trasportare. Deuter Aircontact Core presenta un'ampia capienza di 70L, estendibili con uno scomparto aggiuntivo di 10L, ed è fornito di molteplici tasche e ganci funzionali per tenere la propria attrezzatura sotto controllo. Nonostante le sue grandi dimensioni, il prodotto non risulta ingombrante: la lunghezza dello schienale è regolabile e il sistema dorsale con rete Air Space crea un buon canale di aerazione. È ideato per viaggi plurigiornalieri in ambienti naturali ed estremi, dove è necessario essere muniti di tenda per pernottare all'aria aperta. Deuter ha realizzato questo modello traendo oltre il 50% della sua composizione da materiali bluesign riciclati. Il rivestimento DWR (Durable Water Repellency) assicura resistenza e impermeabilità.

Capienza: 70+10L

Dimensioni: 30 x 32 x 86 cm

Pro: sistema di idratazione integrato, tasche rimovibili ai fianchi adibite allo stoccaggio di bottigliette d'acqua, ganci posteriori di compressione.

Contro: non ci sono valutazioni negative inerenti alla qualità del prodotto.

Il migliore zaino da trekking per donna

Se siete avventuriere in cerca di sfide, non dimenticate di portare con voi Deuter Aircontact Lite. Adatto per viaggi di media durata, questo zaino trekking da oltre 50L è progettato per aderire perfettamente al corpo femminile, salvaguardando la schiena da sforzi eccessivi, grazie alle spesse imbottiture e ai materiali traspiranti. Il dorso in schiuma Aircontact Lite crea un canale di ventilazione che migliora la sudorazione. Inoltre è fornito di pinne ergonomiche laterali, cioè di inserti imbottiti, che si adattano alla forma dei fianchi per distribuire il carico trasportato in maniere equilibrata. I materiali di cui è composto sono gli stessi del modello Core, rivestiti in DWR e senza la presenza di PFC (composti perfluorocarburi) nel rispetto dell'ambiente.

Capienza: 45+10L

Dimensioni: 20,32 x 10,16 x 10,16 cm

Pro: materiale resistente in poliammide, ottima distribuzione del carico in rapporto alla grandezza.

Contro: alcuni utenti lamentano una leggera difficoltà ad accedere alle tasche laterali.

DROMADER zaino da trekking portabambino

Il migliore per un avventura sicura con il tuo neonato in spalla

Se volete che vostro figlio cresca all'aria aperta e a contatto con la natura potrete trasmettergli la vostra passione per il trekking grazie a Dromader. Questo zaino trekking koala è perfetto per mostrare ai bebè paesaggi mozzafiato dalle vostre spalle. Scoprirà il mondo nel massimo confort, adagiato su un sedile imbottito e strutturato in alluminio. Non temete per la sua sicurezza, perché il parasole impermeabile lo proteggerà sia nelle giornate più calde che in quelle piovose. Affinché possiate trasportarlo, è importante che il bambino abbia compiuto gli otto mesi di età e sia in grado di sorreggere perfettamente la testa. Questo zaino leggero è in grado di sorreggere fino a 22 kg, compreso il peso del bambino. Le robuste fasce laterali lo preservano dalle cadute e dagli urti, mentre le staffe pieghevoli sottostanti permettono di adagiarlo comodamente a terra. Non frenate il vostro divertimento, condividetelo con Dromader.

Capienza: 17 L

Dimensioni: 13,8 x 13,1 x 29,1 cm

Pro: tasca termica per conservare il cibo, materiale resistente in poliammide, ampio spazio all'interno.

Contro: la distribuzione del peso potrebbe non essere ottimale per corporature meno robuste.

Ferrino Finisterre

Lo zaino da trekking indicato per il Cammino di Santiago

Questo modello Ferrino è disponibile in tre formati: 28L, 38L e 48L. Il nostro consiglio è di puntare su un volume di 38L, affinché possiate spostarvi con la massima agilità lungo i tratti più tortuosi del percorso. Lo zaino dispone di molteplici scomparti e tasche, disposti anche sulla superficie esterna, per garantire un'organizzazione funzionale dei vostri oggetti. Il meccanismo "Dry Net System" fruisce di un bastino in acciaio flessibile per distribuire equamente il carico su tutto il corpo e limitare l'attrito tra la schiena e l'imbottitura. Inoltre, è munito di una tasca per il sistema d'idratazione e di un riflettore RECCO, utile in caso di situazione di pericolo per essere avvistati dai soccorritori. Ferrino Finisterre è lo zaino da trekking migliore per il Cammino di Santiago, ma potrà soddisfare qualsiasi itinerario selezionando la giusta capienza tra quelle offerte da Ferrino.

Capienza: 38L

Dimensioni: 63x28x22 cm

Pro: presenza di nastri addizionali e amovibili per uno stoccaggio maggiore, due porta bastoncini e fasce laterali comprimibili.

Contro: alcuni utenti hanno lamentato la piccola larghezza degli spallacci.

