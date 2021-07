Migliori regolabarba Braun: classifica dei più apprezzati, recensioni e guida all’acquisto I regolabarba Braun sono probabilmente i migliori regolabarba sul mercato, e permettono di regolare la lunghezza di barba e baffi per avere sempre un aspetto curato. Non serve andare dal barbiere per avere una barba sempre al top: ecco quali sono i migliori regolabarba Braun del 2021 attualmente disponibili in commercio, e come scegliere il migliore in base alle tue esigenze.

Tra le varie aziende che producono regolabarba, ossia quei dispositivi che permettono di avere sempre una barba ordinata e definita senza dover andare per forza dal barbiere, la migliore è sicuramente Braun che da sempre si occupa di strumenti per lo styling e la bellezza di uomo e donna. Fondata nel 1921 da Max Braun, ceduta nel 1967 a Gillette e diventata, nel 2005, di proprietà di Procter Gamble, l'azienda si è sempre distinta per la realizzazione di prodotti non solo efficaci ma esteticamente accattivanti, dando un occhio di riguardo non solo alla tecnologia, ma anche al design.

Da anni impegnata nella ricerca di soluzioni innovative e sempre più performanti, i regolabarba di Braun sono ottimi strumenti, alcuni anche molto tecnologici, ampiamente apprezzati dagli utenti per le performance di taglio e per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ecco una guida dedicata ai regolabarba Braun, per capire quali sono i migliori e come scegliere il migliore regolabarba Braun in base alle tue esigenze. Prima ci occuperemo di mettere a confronto diversi modelli di regolabarba Braun disponibili sul mercato confrontando diversi modelli anche basandoci sulle recensioni dedicate, poi seguirà la guida all'acquisto vera e propria, con tutte le caratteristiche tecniche da tenere in considerazione prima di acquistare un regolabarba Braun.

Classifica aggiornata dei TOP 11 regolabarba Braun del 2021

Come abbiamo già anticipato, la prima parte della nostra guida ai migliori regolabarba Braun parte proprio dal confronto tra diversi modelli disponibili sul mercato. Aiutandoci con le recensioni degli utenti che hanno già acquistato i regolabarba Braun, inizieremo a evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie per ogni regolabarba che si rispetti.

Le caratteristiche tecniche saranno poi analizzate nel dettaglio nella guida all'acquisto, in cui spiegheremo le differenze tra i vari modelli in base ad alcuni elementi fondamentali nei regolabarba: tipologia di lame e taglio, struttura, alimentazione e funzioni aggiuntive.

1. Braun MGK7220

Iniziamo la nostra classifica dei migliori regolabarba Braun con il modello elettrico Braun MGK7220, un rifinitore 10-in-1, dotato di ben 13 impostazioni di lunghezza e di 4 pettini che aiutano a creare look diversi per quanto riguarda non solo la barba ma anche i capelli. Può essere utilizzato per barba, viso, capelli, naso e orecchie.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio kit che comprende anche un tagliacapelli, un rasoio per il corpo, un rifinitore per naso e orecchie ed un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide per definire i dettagli della barba. Si tratta di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e che comprende tutto il necessario per avere un aspetto sempre in ordine e curato.

Pro: il rasoio ha una base di ricarica molto pratica perché consente di tenere il "rasoio" in piedi. Inoltre, ha un comodo astuccio dove riporre le testine e la macchinetta e si carica velocemente.



Contro: secondo alcuni clienti che lo hanno provato, il prezzo potrebbe risultare leggermente alto rispetto alle prestazioni che offre.

2. Braun MGK3021

I regolabarba Braun MGK3021 è un regolabarba elettrico 6 in 1 con rifinitore con lame affilate di lunga durata per tagli e styling uniformi. Ha 13 diverse impostazioni di lunghezza e dispone di 4 pettini per creare diversi stili per barba e capelli.

Può esssere utilizzato in diverse zone come naso, orecchie, barba e capelli e crea linee precisi sul collo e sulle guance con la testina principale del rifinitore. Ottieni qualsiasi lunghezza della barba da 0,5 a 21 mm con soli quattro pettini. Resiste fino a 40 minuti.

Pro: tutte le testine in dotazione lo rendono un prodotto molto versatile e sono molto comode per regolare la lunghezza del taglio. I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno apprezzato particolarmente la presenza e l'utilità della testina piccola rotonda per i peli del naso.

Contro: il prodotto non è provvisto di indicatore di batteria e non può essere usato mentre è in carica.



3. Braun BT7240

Uno degli ultimi modelli di regolabarba Braun e, di conseguenza, uno dei migliori attualmente disponibili in commercio è Braun BT7240 che risulta molto più rapido, molto più efficace e molto più affilato rispetto a quelli delle generazioni precedenti.

Questo prodotto può essere utilizzato anche come tagliacapelli, risultando molto preciso: dispone, infatti, di un selettore di precisione dotato di ben 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5 mm per rendere ancora più semplice la rifinitura del look. Le lame risultano molto affilate ed il design ergonomico permettono di utilizzarlo comodamente.

Pro: il grande vantaggio di questo prodotto è che a differenza di altri o dei modelli precedenti può essere utilizzato con il cavo della corrente inserito e non soltanto a batteria.

Contro: l'usura della batteria non è compresa nella garanzia Braun e non viene venduta separatamente come pezzo di ricambio.

4.Braun BT5265

Il regolabarba Braun BT5265 è un rasoio elettrico tutto in uno con eccellenti prestazioni di taglio rispetto alle precedenti versioni. Oltre ad avere una confezione eco friendly con l'85% di plastica in meno dispone anche di lame affilate a lunga durata e 13 impostazioni di lunghezza per un'alta precisione nello styling.

Grazie alla batteria NiMH, che è stata migliorata e resa più efficiente del 25 % rispetto all'ultima versione, offre 50 minuti di rifinitura con una ricarica di 10 ore. Il prodotto è progettato e prodotto interamente in Germania da Braun

Pro: il prodotto ha un ottimo rapporto qualità prezzo e anche con il passare degli anni le lame rimangono performanti ed efficaci e questo, è uno dei tanti motivi per il quale lo riacquisterebbero.

Contro: secondo alcuni clienti i pettini sono distanziati e sottili, e non riuscirebbero a sollevare bene il pelo, ma si tratta di caratteristiche soggettive.

5. Braun MGK3221

Un altro modello che rientra nella categoria dei migliori regolabarba Braun del 2021 è il modello MGK3221. Si tratta di un modello tutto-in-uno che, come per il regolabarba descritto in precedenza, risulta molto più veloce ed efficace rispetto alle generazioni precedenti. Funziona inoltre, come taglicapelli (dispone di 13 impostazioni di lunghezza), rifinitore per il viso, racchiudendo tutte le funzioni necessarie che un prodotto del genere dovrebbe garantire per la cura dell'aspetto maschile.

Gli accessori inclusi nel kit sono: 4 pettini, rifinitore naso e orecchie, un tagliacapelli e un alimentatore oltre, ovviamente, al regolabarba.

Pro: questo rasoio con il regolatore installato consente di regolare con precisione il taglio dai 0.3 cm ai 2.1. In questo modo garantisce un taglio lineare e continuo ma soprattutto senza imperfezioni.

Contro: non è possibile usare il prodotto mentre è in carica e questo se non si ha tempo di aspettare la carica potrebbe essere svantaggioso.

6. Braun BT3020

Iniziamo il nostro confronto con il modello BT3020, che è un regolabarba e tagliacapelli 2 in 1. Le lame sono di lunga durata e molto affilate, mentre è possibile impostare 20 lunghezze differenti grazie al selettore di precisione a rotella incorporato sul corpo macchina.

L'intervallo di lunghezza va da un minimo di 0,5 mm a un massimo di 10 mm, con una grande precisione nelle zone più delicate e per definire linee e bordi. Sia il regolabarba che i pettini sono completamente lavabili con acqua; questo modello è senza fili, e la ricarica completa avviene dopo 10 ore.

Pro: oltre ad avere un buon rapporto qualità prezzo il rasoio è leggero e maneggevole, facile da pulire e inoltre la regolazione con la rotella è comoda e precisa.



Contro: il prodotto non ha un led per segnalare il livello della batteria e non può essere utilizzato sotto carica

7. Braun Bt3040s

Il modello Bt 304os di Braun è un rasoio elettrico che dispone di 3 elementi di rasatura oscillanti indipendenti che si adattano ai contorni del viso offrendo un maggiore comfort. Rispetto al modello precedente iil prodotto è stato migliorato e grazie allo speciale e innovativo sistema Micro Comb cattura più peli a ogni passata per una rasatura più veloce e delicata.

Ogni ricarica offre fino a 45 minuti di rasatura senza perdite di prestazioni e dispone di una ricarica rapida di 5 minuti. Dotato di rifinitore di precisione integrato ed estraibile, può essere utilizzato anche sotto la doccia e lavato tranquillamente sotto l'acqua corrente.

Pro: il prodotto consente una rasatura sufficiente con una sola passata e anche sulla pelle asciutta. La pulizia e la manutenzione sono facili, e la ricarica molto rapida in soli 5 minuti garantisce la metà della ricarica totale.

Contro: pur essendo molto ergonomico e facile da tenere in mano nella confezione manca la custodia.

8. Braun BT5042

Il modello BT5042 di Braun è dotato di un selettore di precisione e due pettini, con 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5mm. Anche in questo caso il regolabarba è dotato di un motore AutoSense per una velocità di taglio costante, ma anche per rifinire in modo impeccabile anche le barbe più lunghe o dure.

Come per il modello precedente, anche il BT5042 incorpora una batteria agli ioni di litio, e può essere usato sia con filo che cordless. Con un rasoio Gillette con tecnologia FlexBall incluso nella confezione.

Pro: il punto di forza di questo prodotto riguarda sicuramente la ricarica rapida in 5 minuti e una ricarica completa che avviene in una sola ora e mezza. In più, l'autonomia è di circa 100 minuti il che di sicuro è un vantaggio perché garantisce di non doversi mai fermare durante la rasatura.

Contro: secondo alcuni clienti che lo hanno acquistato il taglio minimo di 0,5mm secondo alcuni sarebbe difficile da ottenere ma è soggettivo.

9. Braun MGK5280

Il modello Braun MGK5280 è un rasoio elettrico 9 in 1 per barba capelli con tecnologia Wet&Dry che può essere utilizzato barba, viso, capelli, naso e orecchie. Nella confezione è anche presente un rasoio manuale Gillette Fusion5 ProGlide in omaggio per una rasatura pulita e una testina rasoio corpo.

Il rasoio dispone di 13 impostazioni di lunghezza per avere più libertà e più precisione nello styling. Ha un motore con tecnologia autosense che si adatta a qualsiasi tipo di barba per una piacevole esperienza di rifinitura. La batteria con tecnologia tedesca Li-Ion+ offre 100 minuti di rifinitura dopo solo 1 ora di ricarica.Totalmente lavabile.

Pro: il rasoio si ricarica in meno di 1 ora è silenzioso e la batteria ha una durata molto lunga. I molti accessori come le testine di ricambio, lo rendono molto versatile, infatti a differenza del precedente modello è possibile anche fare la rasatura a 0

Contro: nonostante si tratti di un ottimo ed efficiente prodotto secondo alcuni clienti che lo hanno testato il prezzo potrebbe risultare leggermente alto rispetto ad altri modelli simili.

10. Braun BT3040

L'ultimo modello di regolabarba Braun che prendiamo in considerazione per il nostro confronto è il BT3040, regolabarba che permette di rifinire e prendersi cura di sé in modo rapido ed accurato. Con questo prodotto, infatti, è possibile rifinire non solo la barba, ma anche i capelli, con una precisione molto elevata.

La ruota di precisione e i due pettini, infatti, dispongono di ben 39 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 20 mm in incrementi di 0,5 mm per barba corta a lunga. La batteria con una ricarica di solo 8 permette di utilizzarlo, con o senza cavo, per un'ora. Sia il regolabarba che il tagliacapelli sono completamente lavabili.

Pro:con 8 ore di carica è possibile ottenere 60 minuti di rifinitura di precisione. Il rasoio inoltre è provvisto di un comodo indicatore LED che mostra lo stato della batteria.

Contro: il rasoio manca di un blocco per la rotella di regolazione e mentre ci si rade si potrebbe incorrere in un accidentale cambio di misura del taglio.

11. Braun BeardTrimmer BT7220

Il regolabarba Braun BT7220 si adatta con facilità a diversi tipi di barba e grazie all'innovativa tecnologia AutoSensing è in grado di regolare la potenza del motore per regolare la densità della barba per una rifinitura fluida per ogni tipo di barba. Ha 39 diverse impostazioni di lunghezza che vanno da 0,5 a 10 mm per ogni stile di barba e capelli e lame in metallo molto durature.

Ideale su capelli e su barbe medio lunghe che rifinisce con il pettine da 11 a 20 mm. Garantisce linee e contorni precisi e rifiniti anche nelle zone più difficili da raggiungere. In dotazione c'è anche una lametta Gillette Fusion 5 ProGlide.

Pro: la batteria agli ioni di litio ha una durata di 100 minuti e una ricarica completa si raggiunge in una sola ora di carica. Molto facile da pulire e lavabile

Contro: secondo alcuni clienti la custodia nella confezione non è molto ben rifinita e si potrebbe migliorare.

Come scegliere il regolabarba Braun: guida all'acquisto

Il confronto tra i diversi modelli di regolabarba Braun ci ha già permesso di capire quali sono le caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione nella scelta di quale regolabarba Braun acquistare tra quelli disponibili.

In questa parte della guida all'acquisto ci occuperemo di elencare e spiegare nel dettaglio tutti gli elementi che formano un regolabarba di qualità, cercando di capire quali sono quelli fondamentali e quali quelli che non giustificano una grande variazione di prezzo.

Dimensioni e peso

La prima caratteristica, o meglio quella più evidente, in un regolabarba è sicuramente la sua struttura, quindi le dimensioni e il peso del corpo macchina. Questo elemento risulta significativo soprattutto per quanto riguarda l'ergonomia, e proprio per favorire un'impugnatura più facile e antiscivolo spesso vengono utilizzati materiali come la gomma per alcune componenti del corpo macchina.

La presenza di componenti antiscivolo si rende necessaria nel caso dei regolabarba che è possibile utilizzare sotto la doccia, in quanto la presa del dispositivo diventa più complicata con le mani bagnate.

Le dimensioni del sistema di taglio, ovvero della testina, sono solitamente standard e misurano circa 30 mm; spesso tra gli accessori è presente anche un rifinitore, che ha invece delle dimensioni ridotte proprio per raggiungere le parti più piccole del viso.

Circa il peso, tutti i modelli Braun oscillano tra i 100 e i 200 grammi, quindi non stanca tenerli in mano per il tempo necessario alla rifinitura di barba e baffi.

Lame

Le lame sono l'elemento più importante di un regolabarba, perchè dalla loro qualità dipende la durevolezza del dispositivo e la sua efficacia. Nel caso dei regolabarba Braun, parliamo sempre di lame di altissima qualità, realizzate in acciaio, che sono in grado di durare a lungo e permettono al regolabarba di poter essere utilizzato per molti anni senza deteriorarsi.

Motore AutoSense

Una caratteristica dei modelli top di gamma di regolabarba Braun è la presenza del motore AutoSense: si tratta di un motore che è in grado di rendere il regolabarba "intelligente". Questo vuol dire che i dispositivi dotati di motore AutoSense riescono a capire qual è la parte del viso o del corpo che si sta rifinendo, modulando l'intensità del motore in modo da evitare arrossamenti o irritazioni nelle zone più delicate.

Impermeabilità

Un'altra caratteristica da tenere in considerazione nell'acquisto di un regolabarba Braun è la sua impermeabilità, ovvero la capacità di essere completamente lavabile e utilizzabile anche sotto la doccia. Non tutti i modelli di regolabarba Braun possono essere utilizzati mentre si è sotto la doccia, ma tutti sono completamente lavabili in acqua in modo da facilitarne la pulizia e manutenzione.

Capacità di taglio

La presenza di diverse impostazioni di taglio è una delle caratteristiche da tenere in considerazione prima di acquistare un regolabarba, perchè da questo elemento dipende anche la versatilità del dispositivo. Quasi tutti i regolabarba hanno un intervallo di taglio che parte da 0,5mm, e anche i regolabarba Braun hanno questo tipo di impostazione minima.

Mentre il taglio minimo è un valore abbastanza standard nei diversi regolabarba Braun, può cambiare la lunghezza massima, che permette anche di fare una differenza tra regolabarba per barbe corte e dispositivi adatti anche a chi ha la barba media o lunga.

Pettini

La tipologia di pettini che viene montata su un regolabarba è un elemento da tenere in considerazione nella scelta del migliore dispositivo per le proprie esigenze. I pettini possono essere di quattro differenti tipologie: fissi, a scatto, ad ascensore aperto e ad ascensore chiuso. La maggior parte dei modelli di regolabarba Braun è dotata di pettini a scatto, che sono adatti per diversi intervalli di taglio e vengono regolati con una rotella posta sul corpo macchina o con un altro metodo di selezione posizionato sul regolabarba.

Alimentazione

Ultima, ma non meno importante, è la caratteristica dell'alimentazione, quindi della presenza o meno di un cavo di alimentazione e della tipologia di batteria incorporata all'interno del corpo macchina.

Nel caso dei regolabarba Braun, tutti possono essere utilizzati senza cavo e contengono una batteria agli ioni di litio, la migliore sul mercato.

Dove acquistare il regolabarba Braun

I regolabarba Braun sono dispositivi top di gamma che permettono di ottenere una perfetta regolazione della lunghezza per barba e baffi, permettendo agli uomini di prendersi cura del proprio aspetto senza dover necessariamente recarsi dal barbiere.

Tutti i modelli di regolabarba Braun che abbiamo mostrato all'interno del confronto sono disponibili su Amazon, dove sarà possibile anche leggere le recensioni degli altri utenti per capire ancora meglio quale modello è più adatto alle esigenze e alla barba di ognuno.