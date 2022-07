Fino al 70% di sconto sui dispositivi Amazon per il Prime Day 2022 In occasione del Prime Day 2022 è possibile acquistare dispositivi Amazon con sconti fino al 70% . Ecco tutte le promozioni su Echo Dot, Tablet Fire, Echo Show selezionate per voi.

Con gli Amazon Prime Day migliaia di prodotti vengono scontanti per tutti i clienti Prime e tra questi anche i dispositivi a marchio Amazon.

Con la sua ampia offerta, Amazon mette in campo tutta la migliore tecnologia per rendere la vostra vita più facile e divertente. Echo Dot, Fire Stick Tv, Tablet Fire, Echo Show e adattatori intelligenti integrati con Alexa, vi permetteranno di accedere a tanti contenuti e funzionalità semplicemente con la vostra voce.

Per aiutarvi a scoprire le migliori offerte, abbiamo stilato per voi una lista dei dispositivi Amazon in saldo, con sconti anche del 70%.

10 dispositivi Amazon da acquistare in offerta per il Prime Day 2022

Gli Amazon Prime Day sono l'occasione per acquistare tutta la migliore tecnologia Amazon a prezzi esclusivi. Echo Dot, Kindle, tablet Fire e tanti altri dispositivi Amazon sono accessibili con sconti fino al 70%. Ecco la selezione delle 10 migliori offerte.

1. Altoparlante intelligente Echo Dot di 4ª generazione

Echo Dot di 4ª generazione è l'altoparlante intelligente con Alexa integrata più venduto su Amazon. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo si collega ai maggiori servizi musicali come Amazon Music, Spotify ed Apple Music, offrendo un suono chiaro e nitido. Grazie alla propria voce, è possibile interagire con Alexa, farle domande e chiederle informazioni oppure gestire i dispositivi compatibili. Con Echo Dot la privacy è al sicuro grazie ai diversi elementi installati tra cui il pulsante apposito per disattivare i microfoni.

70% di sconto (con un risparmio di 40€) sull' Altoparlante intelligente Echo Dot di 4ª generazione

2. Echo Auto

Echo Auto rende l'auto davvero smart grazie alla connessione con l'app di Alexa. Utilizzando semplicemente la voce è possibile scegliere la propria musica preferita, scoprire le ultime novità e molto altro. Con gli 8 microfoni integrati e il riconoscimento vocale a lungo raggio, è in grado di sentire ogni comando e richiesta nonostante i rumori circostanti. Se volete disattivare le funzionalità di ascolto, non dovrete fare altro che usare il tasto specifico per disattivare i microfoni.

55% di sconto (con un risparmio di 33€) sul Echo Auto

3. Amazon Smart Plug

L'Amazon Smart Plug, combinato con un dispositivo Alexa, permette di controllare ogni presa di corrente con i comandi vocali. Collegandosi all'app di Alexa è possibile accendere le luci, la macchina del caffè e ogni altro dispositivo connesso anche quando si è fuori casa. La configurazione è molto semplice: basta inserire l'Amazon Smart Plug alla corrente e al dispositivo da gestire. Successivamente, connettere l'adattatore all'app Alexa sul proprio smartphone o tablet.

48% di sconto (con un risparmio di 12€) su Amazon Smart Plug

4. Ebook Reader Kindle

Con l'ebook reader Kindle potrete leggere tutto quello che vorrete ovunque vogliate. Lo schermo antiriflesso, la luce frontale regolabile e la batteria a lunga durata permettono di leggere comodamente per ore sia al chiuso che all'aperto. Inoltre, è possibile evidenziare passaggi, tradurre e cercare le parole senza lasciare la pagina. Le piccole dimensioni del'ebook reader lo rendono particolarmente maneggevole anche con una sola mano.

44% di sconto (con un risparmio di 35€) su ebook reader Kindle

5. Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

La combinazione di Fire Tv Stick con il telecomando vocale integrato con Alexa permette di guardare tutti i programmi streaming con il massimo della comodità. Fire Tv Stick è il dispositivo per lo streaming più venduto su Amazon per la sua compattezza e facilità di utilizzo. Con il telecomando, invece, è possibile gestire la propria tv sia utilizzando i tasti, pochi e intuitivi, sia tramite comandi vocali.

43% di sconto (con un risparmio di 17€) su Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

6. Fire TV Cube Lettore multimediale per lo streaming

Fire tv Cube è il più potente lettore multimediale Fire TV in grado di offrire la visione dei programmi in streaming in definizione 4K. Grazie all'altoparlante integrato, è possibile trovare i contenuti, cambiare i programmi e dare comandi semplicemente con la propria voce: Alexa sarà pronta a rispondere anche quando la Tv è spenta. Fire TV Cube tiene conto della privacy. Per disattivare i microfoni, basta premere l’apposito pulsante Microfono on/off.

42% di sconto (con un risparmio di 50€) su Fire TV Cube

7. Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro

Il router Wi-Fi Mesh eero Pro si connette al modem per portare la connessione internet stabile e veloce in ogni angolo della casa, riuscendo a coprire fino a 160 m². Questo dispositivo è universale, riuscendo a collegarsi con qualsiasi modem, e ha una configurazione guidata molto semplice. Gli aggiornamenti costanti e automatici, inoltre, permettono di avere una rete internet sempre sicura e protetta.

39% di sconto (con un risparmio di 54€) su Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro

8. Ebook Reader Kindle Paperwhite (8 GB)

L'ebook reader Kindle Paperwhite ha uno schermo antiriflesso da 6,8’’, bordi più sottili e una tonalità di luce regolabile, dal bianco all'ambra, per andare incontro a ogni esigenza di lettura. La batteria, inoltre, dura fino a 10 settimane con una sola ricarica. Resistente all’acqua (IPX8), permette di leggere in tutta tranquillità anche nella propria vasca, resistendo alle immersioni accidentali.

30% di sconto (con un risparmio di 45€) su Kindle Paperwhite 8 GB

9. Tablet Fire HD 10

Il Tablet Fire HD 10 è un dispositivo con schermo Full HD da 10,1″, con processore octa-core e 3 GB di RAM per assicurare massima fluidità nell'utilizzo e performance ottimali. Inoltre, ha una memoria espandibile fino a 1TB con scheda microSD. Un tablet versatile grazie alle numerose app scaricabili e fatto per durare: lo schermo in vetro di silicato d'alluminio rinforzato resiste anche alle cadute accidenti.

26% di sconto (con un risparmio di 50€) su Tablet Fire HD 10

10. Echo Show 10 (3ª generazione)

Echo Show 10 di 3ª generazione ha uno schermo HD da 10,1″ e permette di avere sott'occhio tutto ciò che serve. Con questo dispositivo è possibile fare videochiamate, ricerche, oppure dare una controllata alla propria casa quando si è lontani grazie all'app Alexa. Inoltre, con Amazon Photos, è possibile trasformare la Home di Echo Show 10 in una cornice digitale. Microfono e telecamera, infine, possono essere disattivati tramite l'apposito pulsante.

20% di sconto (con un risparmio di 50€) su Echo Show 10