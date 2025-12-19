5 libri da regalare a Natale che possono piacere a tutti

Non importa se classici, thriller, romanzi d’avventura o saghe familiari, a Natale i libri sono sempre il regalo perfetto. Vi proponiamo 5 idee per far felici lettori di tutte le età e di ogni genere.

I libri sono sempre un regalo perfetto a Natale. Donare un romanzo, una raccolta di racconti o un saggio può mostrare al destinatario di conoscere bene i suoi gusti, ma può anche servire a condividere le storie che vi hanno più affascinato o a cercare interessi comuni.

Scegliere il titolo più appropriato però non è sempre un’impresa facile, perché i generi sono tanti e la produzione è molto vasta. Potreste pensare a un thriller accattivante, a una saga familiare ricca di intrighi, a una trama d’avventura oppure a temi scientifici e divulgativi.

Per aiutarvi a trovare l'idea regalo migliore, abbiamo raccolto 5 libri che possono piacere a tutti da mettere sotto l’albero il 25 dicembre.

Pausa Libro: 101 pillole di scienza e cultura per quando posi il telefono, Andrea Moccia

Un libro che vuole trasformare le continue "pause telefono" in momenti da dedicare alla lettura e al sapere. Pausa Libro è l'ultimo libro di Andrea Moccia, divulgatore scientifico e direttore editoriale di Geopop, che contiene 250 pagine di curiosità scientifiche e culturali spiegate in breve. Infatti, ogni pillola è racchiusa in sole due pagine e risponde a una determinata domanda: Perché i tovagliolini del bar non pulisono? Conviene l'auto elettrica? Inoltre, per aiutarvi nella lettura tutte le curiosità sono munite di utilometro, figometro e shockometro, cioè misuratori divertenti che stimolano il lettore. Il libro include 7 riflessioni personali dell'autore.

I Leoni di Sicilia, Stefania Auci

Il romanzo che inaugura una delle saghe familiari più amate dai lettori e da cui è stata tratta la serie tv disponibile su Disney+. I leoni di Sicilia racconta le vicende dei Florio, una famiglia ambiziosa che arriva a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799 in cerca di fortuna e riscatto sociale. In un'accurata ambientazione risorgimentale, dai moti del 1818 allo sbarco dei Mille a Marsala, Stefania Auci intreccia passioni, ascesa commerciale e mutamenti storici con una scrittura raffinata e scorrevole.

L'ultimo segreto, Dan Brown

Il thriller che segna il grande ritorno di Dan Brown, ma soprattutto del suo celebre personaggio Robert Langdon, già protagonista de Il codice Da Vinci, Inferno e Angeli e Demoni. In L'ultimo segreto il professore di simbologia questa volta è a Praga, dove accompagna l'esperta di neoetica e sua amante Katherine Solomon ad una conferenza. Il viaggio di piacere prende una piega inaspettata quando Katherine scompare e Robert assiste a una visione inquietante sul ponte Carlo, mentre a New York un'organizzazione segreta cerca di distruggere il manoscritto che la donna ha consegnato all'editore. Una trama che trascina il lettore in un labirinto di mistero, tra castelli abbandonati e cattedrali gotiche, tenendo sempre alta la suspence.

Sandokan, Emilio Salgari

Il successo della nuova serie tv con Can Yaman in onda su RaiPlay ci dà l'occasione di proporvi uno dei classici senza tempo delle nostra letteratura. La nuova edizione di Mondadori abbraccia la saga completa dei tre romanzi di Sandokan, conosciuta anche come ciclo indo-malesiano. La straordinaria fantasia di Emilio Salgari mette in scena le avventure della Tigre della Malesia, il principe diventato pirata che lotta per la riconquista del suo regno e per l'amore impossibile della bellissima Marianna, nipote del suo famigerato nemico Sir James Brooke, rajah di Sarawak.

Il barone rampante, Italo Calvino

Un giovane nobile di 12 anni sale su un albero e decide di non scendere più. È la trama de Il barone rampante di Italo Calvino, uno dei classici del Novecento più amati dai lettori. Tra i rami degli alberi scorre la vita di Cosimo Piovasco tra amori, amicizie e incontri, persino con celebri personaggi storici come Napoleone. Dall'altezza degli alberi, il protagonista plasma il suo singolare punto di vista, distaccandosi dalla realtà del mondo per abbracciare la propria libertà.