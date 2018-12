in foto: Foto di repertorio

Una donna di trentasei anni è stata trovata morta da una vicina di casa sotto al palazzo in cui viveva a Scalea, sulla costa tirrenica cosentina. La vittima è una trentaseienne di nazionalità dominicana, M.P.: è morta precipitando da una finestra del palazzo in cui abitava nel parco Juliano di Scalea, una zona residenziale, nei pressi della stazione ferroviaria, in cui vivono molti stranieri. La vicina di casa ha chiamato immediatamente i carabinieri della locale Compagnia quando ha visto il corpo senza vita nel cortile del palazzo. Accanto alla donna sarebbe stata trovata una piccola borsa. Al momento non è chiaro cosa sia successo. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, dal tragico incidente a un suicidio o anche a un omicidio. Per cercare di chiarire quanto accaduto gli investigatori stanno ascoltando i vicini di casa della vittima e il suo compagno.

La donna viveva al terzo piano, ma sarebbe precipitata dal quarto – Insieme agli operatori della scientifica i carabinieri hanno setacciato l’abitazione della trentaseienne alla ricerca di indizi utili a ricostruire la dinamica dei fatti e cercare di fare chiarezza sulla vicenda. I carabinieri stanno anche cercando di chiarire la circostanza secondo cui la trentaseienne non sarebbe precipitata dal terzo piano, ovvero da una finestra dall’appartamento in cui viveva, ma da un piano superiore. Il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia sul cadavere: l’esame potrà fornire qualche altra informazione per ricostruire e comprendere meglio la dinamica della morte della dominicana.