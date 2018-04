Una donna italiana di 53 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Via dei Molini, a Sarzana: non ci sono dubbi che si tratta dell'ennesimo femminicidio. Il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri e si tratta del compagno di 29 anni, di nazionalità romena, il cui movente non è ancora stato rivelato. Questa mattina i vicini di casa della vittima hanno udito alcuni rumori sospetti provenire dalla casa della 53enne, quindi è calato il silenzio. Nelle ore successive è scattata la segnalazione ai carabinieri che hanno raggiunto l'abutazione e hanno rinvenuto il corpo esanime e straziato della donna.

Il presunto assassino sotto torchio

Il corpo della vittima presentava numerosi tagli probabilmente inferti con un coltello oppure con un paio di forbici. Le prolungate ore di silenzio dopo il trambusto di questa mattina hanno convinto i vicini di casa della donna a chiamare le forze dell'ordine, che hanno fatto ingresso in casa e dopo il ritrovamento del cadavere fatto scattare le ricerche per rintracciare il presunto assassino, trovato questa sera mentre vagava in una zona non troppo lontana dal luogo dell'omicidio. Il ventinovenne si sarebbe consegnato senza opporre nessuna resistenza. I carabinieri sono al lavoro per fare piena luce sulla vicenda. Non è chiaro cosa abbia spinto il giovane, che frequentava la 53enne da poco tempo, a commettere un omicidio così brutale. La soluzione del giallo è in mano agli investigatori. All'interno dell'appartamento in cui è stato commesso il delitto sono in corso in queste ore i rilievi scientifici , mentre il presunto autore dell'omicidio è in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Sarzana, che lo starebbero mettendo "sotto torchio" per ricostruire l'esatta dinamica del gravissimo fatto di sangue ed accertare il movente.