Sarah e Chris Cookson hanno aspettato cinque anni prima di cercare un altro figlio. Troppo grande era il dolore per aver perso tragicamente il loro Charlie, di appena due anni e mezzo, nell'ottobre 2013. Lo scorso 26 dicembre la coppia di South Shields, città della contea del Tyne and Wear, in Inghilterra, ha potuto sorridere di nuovo con la nascita di Carter. Ma ora, un crudele scherzo del destino potrebbe strappargli via anche il nuovo nato. Il piccolo ha infatti bisogno disperatamente di un cuore. Chris, 40 anni, ha dichiarato a Fabulous Digital che il pensiero di dover seppellire due bambini è angosciante. "Questa è una cosa che ti uccide, assolutamente, l'abbiamo passato una sola volta e non pensavamo di doverlo ripetere di nuovo. Ora siamo tornati nella stessa situazione, solo che i problemi sono diversi” dice il papà di Carter.

Due figli persi e ora il nuovo incubo

La coppia, che è stata insieme per 19 anni, è incredibilmente sfortunata. Due anni prima di dare alla luce Charlie, Sarah, 44 anni, ha avuto un aborto spontaneo alla 12esima settimana. E quando Charlie è arrivato nel 2011, ha dovuto sottoporsi a regolari trattamenti ospedalieri per problemi muscolari e ossei e ha sofferto di una malattia del sangue, che ha compromesso il suo sistema immunitario. Ha trascorso gran parte della sua vita in ospedale, prima di arrendersi definitivamente il 29 ottobre 2013. "Quando lo abbiamo perso ci abbiamo messo molto tempo per sentirci pronti a provare di nuovo", ha spiegato Chris. "Poi ci siamo resi conto che stavamo forse non saremmo più riusciti ad avere figli, quindi abbiamo dovuto prendere una decisione” ammette.

La nascita di Carter e i problemi al cuore

La gravidanza di Sarah con Carter è andata avanti senza intoppi fino a quando uno scanning alla 37 settimane ha rivelato che il piccolo aveva perso peso. Quando è venuto alla luce al Newcastle's Royal Victoria Infirmary (RVI) pesava solo 2,2 kg. È stato portato di corsa all'unità di terapia intensiva, dove un ecocardiogramma ha rivelato che Carter aveva un sospetto problema cardiaco. "Era come se la storia si ripetesse da sola, ed è stato davvero spaventoso” ricorda Chris. Dopo due giorni, è stato trasferito al Freeman Hospital e sottoposto a un intervento chirurgico per un pacemaker. Una situazione che il piccolissimo paziente non potrà reggere oltre le otto settimane, il che significa che ne ha solo altre cinque per trovare un nuovo cuore, che è l'unica opzione per salvargli la vita.

Le parole di mamma Sarah

Sua mamma Sarah, 44 anni, ha pubblicato uno struggente messaggio su Facebook: "Il nostro bambino non ha risposto positivamente all'intervento chirurgico e l'unico modo in cui potrà sopravvivere è con un nuovo cuore. Abbiamo bisogno di un cuore in cinque settimane o perderemo il nostro bellissimo bambino. Non posso esprimere a parole quanto sia distrutta ora, ma non lo abbandonerò mai."