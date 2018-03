in foto: Kiara insieme alla madre, Kim Rowlands

Una bimba gallese di due anni è morta dopo essere finita in un fiume all’interno di un’auto rubata. Kiara Moore, che avrebbe festeggiato il suo terzo compleanno il prossimo martedì, è morta all’University Hospital of Wales dopo essere stata tratta in salvo nella giornata di lunedì 19 marzo nel fiume Teifi a Cardigan. Proprio in questi istanti, su Facebook erano apparsi numerosi post in cui si faceva riferimento ad una Mini Cooper rubata in città con una bambina dentro.

La polizia di Dyfed-Powys ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata per il furto di un veicolo alle 15.30 e ha pubblicato sulla sua pagina Twitter che la Mini era stata localizzata alle 17,11. In un tweet pubblicato qualche ora fa, le forze dell’ordine hanno spiegato: "Purtroppo, confermiamo che Kiara Moore, di 2 anni (27/3/15) è stata dichiarata morta all'UHW, Cardiff, la scorsa notte, essendo stata recuperata da un'auto nel fiume Teifi, #Cardigan ieri pomeriggio (19 marzo 2018). La famiglia di Kiara viene sostenuta da ufficiali specializzati”.

Jet Moore, il padre della piccola Kiara, ha poi pubblicato un post su Facebook: "Grazie a tutti per il vostro aiuto. Un enorme grazie agli ufficiali saltati nel fiume e a tutti gli altri servizi di emergenza per quello che hanno fatto. Sfortunatamente Kiara ha avuto una vita incredibile ma troppo breve”. Le indagini ora proseguiranno per accertare le circostanze dell'incidente e hanno fatto appello ai testimoni che potrebbero aver visto il veicolo finire nel fiume tra le 15.30 e le 16.50 di lunedì.