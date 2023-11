Voragine su Corso Francia, traffico riaperto in direzione Roma centro e ripristinata fornitura acqua Terminati i lavori di Acea nella notte per ripristinare la fornitura idrica nella zona di Corso Francia, dove si è aperta una grossa voragine nel pomeriggio di ieri. Riaperta la corsia in direzione Roma.

A cura di Enrico Tata

Alle 16.30 di ieri, 14 novembre, una grossa voragine si è aperta in Corso Francia a Roma, all'altezza di via Flaminia. Per questo la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e Acea ha interrotto il flusso idrico in zona per procedere alla riparazione di una perdita idrica.

"Al momento sono state avviate le attività per la ricerca e la riparazione del danno. L'erogazione dell'acqua è quindi momentaneamente sospesa per le utenze che circondano l'area, chiusa al traffico a seguito della decisione delle autorità competenti. Acea Ato 2 specifica che le operazioni proseguiranno senza sosta ed il ripristino delle condizioni di esercizio è previsto entro la tarda nottata al fine di contenere i disagi per i cittadini", la nota diffusa ieri da Acea.

Oggi, mercoledì 15 novembre, il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha pubblicato un aggiornamento dei lavori, che si sono svolti "per tutta la notte da parte delle squadre ACEA". Già dalle prime ore del mattino, ha aggiunto il presidente, è stata disposta la riapertura "parziale e limitata di Corso Francia solo ed esclusivamente nella corsia in direzione Roma centro, chiusa in via precauzionale da ieri sera. Rimane chiusa la corsia nella direzione opposta per cui siamo in attesa delle ulteriori verifiche e per cui ci troveremo a gestire il traffico in uscita nelle ore pomeridiane".

Leggi anche Incendio in un palazzo in via del Corso: le fiamme in un appartamento al quinto piano

Inoltre, ha annunciato sempre Torquati, "il flusso idrico è stato riaperto. Ringrazio tutti gli operai e la Polizia Locale che hanno lavorato e prestato servizio durante la notte e con quali siamo stati costantemente in contatto.

Traffico paralizzato nella zona di Corso Francia, lunghe code dall'alba

Code si registrano nella zona di Corso Francia dall'alba di oggi, mercoledì 15 novembre. Roma Mobilità informa che corso Francia è chiuso da via Flaminia in direzione del Grande Raccordo Anulare. I disagi saranno limitati fino al pomeriggio proprio perché la direzione della chiusura è fuori Roma, mentre in mattinata il flusso di traffico più significativo è in ingresso alla città. Dal primo pomeriggio certamente il traffico aumenterà in tutta la zona.