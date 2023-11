Salta una tubatura e a Corso Francia si apre un’enorme voragine: strada chiusa e traffico in tilt Un’enorme voragine si è aperta questo pomeriggio a Corso Francia. La strada è stata chiusa in entrambe le direzione. Sul posto i tecnici che stanno cercando di risolvere il problema.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Sei del Fleming e di Vigna Clara se….."

"Che sta succedendo a Corso Francia?", si chiedono sui social residenti e automobilisti. La risposta è presto detta: una nuova grande voragine si è aperta lungo la strada. L'enorme buca si è aperta nel pomeriggio di oggi, 14 novembre 2023, verso le ore 16.25 ed ha immediatamente iniziato a creare problemi ad automobilisti e passanti romani che, proprio a quest'ora, in molti casi si trovano in auto per rientrare a casa dopo una giornata di lavoro.

La voragine, secondo quanto riportano alcuni utenti sui social, si sarebbe aperta altezza ex Standa, davanti all'attuale Oviesse, all'altezza del Mc Donald's, verso via Flaminia. Secondo le prime informazioni sarebbe nata a seguito di un guasto idrico nella zona.

La voragine che si è aperta in Corso Francia.

Chiuso Corso Francia, traffico in tilt

Divieto di transito in entrambi i sensi di marcia: sembra che le automobili rimaste incolonnate sulla strada principale siano state fatte passare per vie secondarie. Sul posto, per regolare la circolazione, diverse pattuglie di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo XV.

Le automobili vengono fatte deviare da una parte sulla via Flaminia, dall'altra su via Vigna Stelluti. Ripercussione anche sul trasporto pubblico. Come comunicato da Atac, "a causa dissesto del manto stradale in corso Francia le linee 200, 201 e 32 sono in ritardo, deviate o con limitazioni di percorso".

Tecnici all'opera per la voragine che si è aperta a corso Francia.

L'intervento in corso

Oltre ai caschi bianchi, sul posto anche i vigili del fuoco che dovranno dare indicazioni e prendere eventuali provvedimenti rispetto a quanto accaduto. Sul posto sono arrivati immediatamente anche i tecnici di Acea per verificare il danno.