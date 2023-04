Voragine in strada a Tivoli: betoniera intrappolata con le ruote nell’asfalto I vigili del fuoco sono intervenuti a Tivoli per estrarre una betoniera carica di cemento da una voragine, che si è aperta sotto al manto stradale.

A cura di Alessia Rabbai

Una voragine si è aperta in via dei Fauni nel Comune di Tivoli e una betoniera è ci rimasta intrappolata con le ruote. È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile, lungo una strada nel territorio della provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 16.40 quando la betoniera che trasportava cemento stava transitando all'altezza del civico 57. Improvvisamente il manto stradale ha ceduto sotto al suo peso e si è aperta una voragine. Il mezzo ci è finito dentro con le due ruote posteriori del lato sinistro e il conducente non è riuscito a riportarlo fuori.

Così è arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale di vigili del fuoco di Roma ed è stato chiesto il loro intervento. Sul posto sono arrivati in breve tempo i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni. Nell'incidente non è rimasto ferito nessuno. I pompieri hanno estratto la betoniera dalla voragine, riposizionandola sul manto stradale. Presenti sul posto le squadre con il supporto della AG10 della Rustica e il funzionario di guardia sul posto