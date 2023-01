Voragine in strada a Roma, camion dei rifiuti dell’Ama sprofonda: liberato dai pompieri dopo 10 ore Un autocompattatore dell’Ama, l’azienda dei rifiuti, è rimasto intrappolato con le ruote posteriori in via dei Giordani. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un camion dei rifiuti dell'Ama sprofonda in una voragine in strada. Solo dopo 10 ore di intervento, i vigili del fuoco riescono a liberarlo. L'episodio è accaduto stanotte, poco dopo la mezzanotte. Una buca si è aperta in via dei Giordani, in zona Salario. Il camion Ama ci è finito dentro con le ruote posteriori, restando intrappolato. Impossibile proseguire la corsa. Immediato l'intervento dei pompieri sul posto, che si sono subito messi all'opera per liberarlo.

Liberato dai vigili del fuoco

Il camion Ama, infatti, un autocompattatore dell'azienda dei rifiuti, è rimasto paralizzato, in quanto le ruote anteriori si erano sollevate a terra, mentre quelle posteriori erano rimaste bloccate parzialmente nella buca in strada. L'intervento, come annunciano i Vigili del Fuoco su Twitter, si è concluso poi attorno alle ore 12,00 di oggi, domenica 29 gennaio 2023: "Concluso intervento vigili del fuoco a Roma in via dei Giordani, zona Salario, per messa in sicurezza e recupero di un automezzo per la nettezza urbana finito in una voragine. Operazione iniziata stanotte intorno alle ore 00:50".

Intervento durato oltre 10 ore

Per consentire le operazioni di recupero, è stato chiuso alla circolazione veicolare il tratto di strada di via di Trasone, tra piazza Crati e via dei Giordani, a pochi metri dalle catacombe di Priscilla e da Villa Ada. L'intervento dei vigili del fuoco è proseguito per tutta la mattinata di oggi, per concludersi, poi, poco dopo mezzogiorno. Purtroppo, non è la prima volta che si aprono voragini in strada a Roma. A peggiorare la situazione anche il maltempo delle ultime settimane, che può aver causato fenomeni di dissesto idrogeologico nel sottosuolo.