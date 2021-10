Viterbo, donna precipita per dieci metri dal Ponte vicino la cattedrale di San Lorenzo: è grave Una donna di 53 anni è ricoverata all’ospedale Belcolle di Viterbo in gravissime condizioni dopo essere precipitata dal ponte Colle del Duomo a Viterbo. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno ascoltato i passanti che hanno assistito alla scena.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 53 anni è precipitata oggi dal ponte del Duomo, vicino alla Cattedrale di San Lorenzo a Viterbo, in pieno centro storico, dove ogni giorno passano decine di persone. La tragedia è avvenuta intorno alle 18: secondo le prime informazioni apprese nell'immediato dopo l'evento, le condizioni della donna sarebbero molto gravi. Sul posto, per indagare su quanto accaduto, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Viterbo e i Vigili del Fuoco. I militari hanno ascoltato i passanti per cercare di capire cos'è accaduto: l'ipotesi più probabile è che la 53enne abbia compiuto un gesto volontario, decidendo da sola di lanciarsi nel vuoto, cadendo da un'altezza di oltre dieci metri. Al momento è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Belcolle di Viterbo ed è in pericolo di vita.

Precipita da Ponte del Duomo: indagini dei carabinieri

La donna è precipitata da Ponte del Duomo, vicino la Cattedrale di San Lorenzo, in pieno centro storico. Il dramma si è consumato in pieno pomeriggio, davanti a molte persone che nulla hanno potuto fare per aiutare la 53enne che, come detto, avrebbe scelto volontariamente di lanciarsi nel vuoto. Non sono noti i motivi che l'hanno spinta a compiere questo gesto estremo, sul quale indagano i carabinieri, che stanno parlando con familiari e conoscenti al fine di capire cosa sia accaduto e perché la 53enne abbia deciso di provare a porre fine alla sua vita. Un evento tragico, che ha segnato la cittadina, incredula per l'accaduto, avvenuto in uno dei luoghi più belli di Viterbo. Non è deceduta, ma le sue condizioni sono molto gravi, e i medici stanno facendo di tutto per salvarla.