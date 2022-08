Visite in crescita per il Luneur Park, fra nuove attrazioni e l’intramontabile ruota panoramica Visite in crescita per il Luneur, parco divertimenti di Roma: nel 2022 si conta il 30% in più di visitatori rispetto al periodo prepandemico.

A cura di Beatrice Tominic

Secondo quanto ci dicono i dati, nel 2022 i visitatori e le visitatrici del Luneur Park, il parco di divertimenti nel cuore del quartiere Eur. Sovrastato dalla storica ruota panoramica, il parco è costato un investimento di 30 milioni di euro. Dopo i decenni d'oro degli anni Ottanta e Novanta e un periodo di declino, avvenuto nei primi anni 2000, che aveva portato quello che è il parco divertimenti più antico di Italia a chiudere i battenti, dal 2008 a gestire i 68mila metri quadrati del Luneur c'è una S.p.a. grazie alla quale, nel 2016, il Luneur è stato finalmente riaperto: oggi gli ingressi nel parco sono in crescita.

I dati degli ingressi al Luneur Park

I dati parlano chiaro: le visite stanno aumentando. Dopo il primo biennio di riapertura, dal 2016 al 2018, l'incremento è stato del 10%. Nel 2019, invece, si sono contati 300mila visitatori; nel 2021, soltanto nel periodo tra il 17 giugno e il 30 settembre, sono stati 120mila. In questi primi mesi del 2022 il trend in crescita è destinato a continuare: rispetto al 2019, si conta il 30% in più di ingressi al parco. "Quest’anno sta andando meglio del 2019, l’ultimo al netto delle interferenze della pandemia – ha dichiarato a il Corriere della Sera Antonio Abete, presidente e amministratore delegato di Luneur Park – Stiamo consolidando quello che è il risultato di cinque anni di gestione che ci hanno insegnato molto".

Le attrazioni del Luneur

La fortuna del Luneur, fondato nel 1953 da un gruppo di giostrai e circensi fra cui i nonni della comica Virginia Raffaele, si trova nel mix fra le storiche e le nuove attrazioni. Alla ruota panoramica, alta 33 metri, è stato affiancato negli ultimi anni un parco acquatico, la Splash Zone, uno spazio di oltre 2500 metri quadrati con sei scivoli d'acqua e una nuova giostra, il Grande Frisbee, inaugurato dopo la chiusura per la pandemia.

"Negli ultimi tre anni nonostante la difficile situazione, abbiamo continuato ad investire tra l’inserimento di nuove attrazioni, la predisposizione di un protocollo di sicurezza Covid e, quest’anno, la realizzazione di un palinsesto estivo che sta permettendo alle famiglie romane e ai turisti presenti in città di considerare il nostro Parco un vero e proprio punto di riferimento per vivere momenti di grande divertimento nella massima sicurezza – ha continuato Abete – Oggi è sempre più evidente la voglia crescente di riappropriarsi di tempo e divertimento. Nel nostro piccolo lo facciamo senza modifiche ai prezzi dei biglietti rispetto agli anni precedenti".