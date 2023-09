Visite gratuite al giardino giapponese a Roma a settembre 2023: come prenotare Il Giardino dell’Istituto Giapponese di Roma riapre al pubblico anche nel mese di settembre: ecco tutte le date, il costo e come prenotare la propria visita guidata.

A cura di Beatrice Tominic

Chi lo ha detto che per passeggiare in un giardino giapponese è necessario attraversare mezzo mondo? A Roma, proprio nel cuore della Capitale, l'Istituto Giapponese apre le porte ai visitatori e alle visitatrici per permettere loro di calarsi in un altro scenario: sono tornate, nel mese di settembre, le visite guidate nel Giardino Giapponese dell'Istituto di Roma.

Se volete scoprire tutti gli elementi essenziali del giardino di stile sen’en (giardino con laghetto), con le sue cascate, le rocce, i ponti, le lanterne e le piante iconiche di questo ambiente, come ciliegio, glicine, iris, camelie, magnolie, aceri e pini nani, non vi resta altro che prenotarvi. Scopriamo quindi come fare, come si svolge la visita, le date fra cui scegliere e quanto costa.

Il Giardino Giapponese dell'Istituto di Roma: le visite a settembre

Da anni il Giardino Giapponese apre le sue porte al pubblico in diverse stagioni dell'anno: in primavera per l'hanami, la fioritura dei ciliegi; ma anche di inverno e di autunno per godere pienamente di uno scenario diverso eppure altrettanto affascinante. Il Giardino è stato realizzato su un terreno in concessione dal Comune di Roma secondo accordi diplomatici. Ad organizzare la struttura, l'architetto Nakajima Ken, già conosciuto anche per essere responsabile del progetto per l’area giapponese presso l’Orto Botanico di Roma.

In particolare, per questo mese di settembre 2023, i giorni di visita scelti sono giovedì e venerdì con cinque diversi turni di visita: dalle 14, dalle 14.30, 15, 15.30, 16. Ogni visita dura circa 25 minuti: all'inizio del tour del giardino ogni partecipante viene dotato di audioguida per scoprire il giardino pienamente, ma in autonomia.

Foto da Facebook.

Come prenotare la visita gratuita

Come viene precisato nel sito stesso dell'Istituto Giapponese, non si accettano prenotazioni via email o telefono. Chiunque fosse interessato a partecipare deve prenotarsi tramite il sistema di prenotazioni gestito del sito Eventbrite.

Come anticipato, i giorni utili sono giovedì e venerdì: basta prenotarsi per la data e il turno desiderato, compilare la caselle in cui vi verrà chiesto nome, cognome, email e numero di telefono. Nessuna carta di credito da inserire: la visita è interamente gratuita.

Da tenere in considerazione nel momento della visita, invece, i suggerimenti rilasciati dall'Istituto Giapponese stesso che consiglia di indossare scarpe comode per fronteggiare il terreno non pianeggiante e il sentiero di ghiaia e di presentarsi 10 minuti prima della visita per la registrazione. Ricorda, inoltre, che è vietato calpestare il prato, fumare (anche le sigarette elettroniche), sedersi e consumare cibi e bevande dentro il giardino.