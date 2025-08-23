Virus West Nile nel Lazio, Rocca: “Picco dei contagi raggiunto, a breve numeri in calo”

"Il picco dei contagi del virus West Nile credo sia stato oramai raggiunto e ora dovremmo avere dei numeri in calo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo al Meeting di Rimini 2025, commentando il numero di contagi nella regione, il cui epicentro è nella provincia di Latina. "Da subito si è costituita una taskforce a livello regionale, è venuto anche il ministero a verificare la modalità di lavoro, che per quanto ci riguarda è un modello. Credo che il picco sia stato ormai raggiunto, dovremmo avere dei numeri a calare nei prossimi giorni e settimane. Quello che abbiamo fatto è anche aver messo a disposizione dei comuni risorse a sufficienza per poter fare disinfestazioni e consentire comportamenti virtuosi. Purtroppo la diffusione quest'anno ha avuto dei numeri leggermente superiori, ma dovremmo aver toccato ormai la parte più alta".

Nel Lazio 182 i casi di Virus del Nilo

Al momento i casi nel Lazio sono circa 182. Dodici le vittime in totale nella regione: gli ultimi a perdere la vita, sono stati un un uomo di 84 anni, residente a Latina e di una donna di 87 anni, di Cassino. Entrambi erano arrivati in ospedale con condizioni di salute già gravemente compromesse, e nonostante gli sforzi dei medici non sono riusciti a sopravvivere. Entrambi sono stati ricoverati con gravi patologie pregresse, che hanno aggravato le loro condizioni.

Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione, e invitano la popolazione a seguire le disposizioni diramate dalla Regione Lazio al fine di evitare l'aumento dei contagi, soprattutto tra le fasce di popolazione più fragili.