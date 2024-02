Virginia Raggi canta vittoria: tanto criticata, ma la spiaggia Tiberis ora sarà aperta tutto l’anno Tiberis resterà aperta tutto tutto l’anno e non soltanto durante i mesi estivi. Sarà trasformata infatti in un parco d’affaccio permanente sul Tevere. L’ex sindaca Raggi esulta: “Vuol dire che, nonostante le critiche, ci avevamo visto giusto e oggi possiamo finalmente dire che tutte le polemiche, evidentemente montate ad arte all’epoca, erano fasulle”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Vi ricordate di Tiberis, la spiaggia sul Tevere voluta da Virginia Raggi? Tanto criticata in passato, adesso diventerà un parco aperto tutto l'anno. In effetti, quando fu inaugurata nel 2019, i media parlarono di flop e tanti furono gli attacchi all'ex sindaca. La nuova giunta guidata da Roberto Gualtieri, tuttavia, ha voluto anch'essa puntare sul parco attrezzato sulla riva sinistra del Tevere, sotto Ponte Marconi. Anche durante questa stagione estiva, infatti, è rimasta aperta al pubblico.

Adesso sarà fruibile tutto l'anno e non soltanto durante i mesi estivi. Grazie al progetto "Ambiente e Territorio – Tevere e le vie d'acqua", contenuto nel Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025, Tiberis sarà trasformata infatti in un parco d'affaccio permanente.

L'obiettivo è quello di "valorizzarne le caratteristiche di spazio ricreativo e sportivo". In questo senso gli interventi prevedono la realizzazione di giochi d'acqua che utilizzano i sistemi di ricircolo della rete dei nasoni, la costruzione di una piazza "gradonata allagabile in estate e utilizzabile in inverno come area d'incontro e per eventi", l'allestimento di un chiosco con servizi igienici ampliato rispetto a quello estivo, con un modulo da mettere a disposizione delle associazioni per riunioni o piccole feste nel periodo invernale.

Per Virginia Raggi la trasformazione di Tiberis in un parco permanente è una vittoria: "Il parco l'abbiamo fortemente realizzato, strappando una faticosissima convenzione alla Regione Lazio la quale, titolare delle sponde, faceva un pò di resistenza a mollare la presa…Alla fine però siamo riusciti a spuntarla e dopo aver bonificato l'area, togliendo circa 80 camion di rifiuti, finalmente nel 2019 l'abbiamo aperta ai romani".

La spiaggia è stata aperta soltanto d'estate perché fu detto, ricorda l'ex sindaca, "che quell'area era soggetta ad esondazioni e quindi, finita l'estate, doveva essere assolutamente disallestita. Ne avremmo voluti aprire altri ma davvero il rapporto con la Regione non lo consentiva".

Secondo Raggi, non solo la nuova giunta ha confermato Tiberis, "chiaramente dicendo che con loro “è più bella e superba che pria”, riuscendo peraltro nel miracolo di aprirla tutto l'anno perché pare che quel “problemino” di esondazione non ci sia più (vedi a volte la politica come riesce a far mutare gli eventi climatici). Ma addirittura ne aprirà altre cinque con i fondi PNRR! Di questo sono davvero contenta perché vuol dire che, nonostante le critiche, ci avevamo visto giusto e oggi possiamo finalmente dire che tutte le polemiche, evidentemente montate ad arte all'epoca, erano fasulle. Buoni parchi d'affaccio a tutti".