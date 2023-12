Violenta la nipote adolescente, 87enne condannato a sei anni. Lo zio: “Ha abusato anche di me” L’uomo ha provato ad accusare la nipote di aver inventato tutto, ma il giudice non gli ha creduto. Decisiva la testimonianza dello zio, anche lui abusato dall’uomo.

Ha violentato la nipote 14enne, accusandola di aver inventato tutto quando lei lo ha denunciato: il giudice però non gli ha credito, condannandolo a sei anni di carcere. A incastrare l'uomo di 87 anni, nonno della vittima, la testimonianza di un altro nipote. Quest'ultimo, oggi adulto, ha deciso di raccontare in aula ciò che non aveva mai avuto il coraggio di rivelare a nessuno: da piccolo il nonno aveva abusato anche di lui. E così il giudice non solo ha accolto la richiesta di condanna della pubblico ministero Maria Gabriella Fazi, ma ha deciso di aumentare la pena: da cinque anni e due mesi a sei anni di reclusione.

La vicenda, riportata da Il Messaggero, racconta la storia di questa ragazza che, appena 14enne, era andata a stare per un periodo dai nonni paterni. I genitori si stavano separando e lei stava soffrendo molto, motivo per il quale si era pensato le facesse bene cambiare un po' ambiente. Ma quello che doveva essere un porto sicuro è diventato un incubo.

Un pomeriggio la ragazzina era sul divano, quando il nonno si è avventato su di lei, violentandola. L'87enne ha provato a difendersi dicendo che la nipote ha inventato tutto data la situazione difficile che stava vivendo e un quadro clinico complesso, che l'aveva portata anche a compiere gesti di autolesionismo e ad avere problemi psicologici. Provava inoltre un forte risentimento nei confronti del padre e della sua nuova compagna. Sulla base di questo la difesa ha provato a dire che il racconto della ragazza non poteva essere attendibile e che aveva inventato ogni cosa. Ma l'intervento dello zio ha messo la parola fine ai dubbi.

L'uomo ha dichiarato in aula di essere stato abusato dall'uomo quando era solo un ragazzo e di non aver mai voluto parlare per vergogna. In base a questo e altre prove, il giudice ha condannato l'87enne a scontare sei anni di carcere.