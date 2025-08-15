Villa Pamphili, il legale della mamma di Anastasia: “Genitori devastati, vogliono la verità”

Anastasia Trofimova e sua madre Tatiana.

Sono tornati in Siberia i genitori di Anastasia Trofimova, la giovane trovata senza vita insieme alla figlia Andromeda all'interno del parco di Villa Pamphili il 7 giugno. Torneranno nei prossimi mesi per vedere da vicino l'andamento delle indagini a carico di Francis Kaufmann, il californiano compagno di Anastasia e padre della bambina accusato di duplice omicidio. Ora l'uomo si trova nel carcere di Rebibbia e continua a dichiararsi innocente. "Il tribunale lo riconoscerà". Durante l'interrogatorio di fronte alla giudice per le indagini preliminari, Flavia Costantini, non ha però risposto alle domande.

"Loro vogliono capire cosa è successo alla figlia e alla piccola nipotina e soprattutto sapere con certezza cosa è accaduto nei giorni precedenti" spiega l'avvocato della mamma di Anastasia Arturo Salerni. Kaufmann, nei giorni precedenti al ritrovamento dei corpi della compagna e della figlia, è stato identificato tre volte dalle forze dell'ordine. Le prime due volte in compagnia di Anastasia, l'ultima solo con la piccola Andromeda in braccio. La domanda che assilla i genitori della giovane russa è "Anastasia e sua figlia potevano essere salvate?". Una quesito che non conosce ancora una risposta. Quello che sappiamo al momento sono i primi esiti degli esami autoptici sui due corpi. Anastasia sarebbe stata soffocata secondo quanto emerge dai risultati degli esami istologici. La stessa sorte toccata poi alcuni giorni dopo alla figlia Andromeda di appena un anno.

L'estradizione e il carcere a Roma

Dopo il ritrovamento dei due cadaveri di Francis Kaufmann (all'epoca identificato con uno dei suoi alias Rexal Ford) si erano perse le tracce. L'uomo è stato individuato e fermato il 13 giugno a Skiathos. Da lì è avvenuta l'estradizione e l'arrivo in carcere in Italia. Francis Kaufmann continua a ripetere di non volere nessun avvocato. "Voglio difendermi da solo" avrebbe ripetuto più volte, facendo riferimento ad una possibilità prevista in America ma non in Italia. Pochi giorni fa ha incontrato in carcere l'avvocato Paolo Foti, già legale di Mark Samson e consigliato proprio da quest'ultimo

L'ultimo saluto

Non sono ancora terminati gli esami autoptici sui corpi di mamma e figlia. "L'incarico dell'ultima perizia medica è stato conferito a metà luglio e il consulente ha 60 giorni per consegnarli. Perciò prima di metà settembre non dovrebbero esserci novità" spiega ancora l'avvocato Salerni. I genitori di Anastasia aspettano la restituzione dei corpi della figlia e di quella nipotina, che hanno visto solo attraverso delle fotografie, per poterli riportare in Siberia e dargli finalmente un ultimo saluto.