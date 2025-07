Villa Pamphili, Kaufman in interrogatorio non risponde alle domande e resta in silenzio davanti alla gip

Francis Kaufman a bordo del pullman che lo porta all’ingresso dell’aeroplano verso l’Italia.

Francis Kaufman è rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio di garanzia previsto per oggi, martedì 15 luglio 2025. Il quarantaseienne accusato di aver ucciso la compagna di 29 anni Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda, di neanche uno, non ha risposto alle domande della gip Flavia Costantini e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Presenti nel corso dell'interrogatorio anche il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il Pm Antonio Verdi, titolari dell'inchiesta.

L'interrogatorio si è svolto questa mattina all'interno del carcere di Rebibbia, dove l'uomo è stato portato dopo l'estradizione dalla Grecia.

L'arrivo in Italia dalla Grecia

L'interrogatorio è stato organizzato per oggi, a circa quattro giorni dall'atterraggio in Italia, all'aeroporto di Ciampino, quando è rientrato in Italia. A pochi giorni dal ritrovamento dei corpi di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, infatti, l'uomo è partito per l‘isola Grecia di Skiathos, dove è stato successivamente fermato dagli agenti dopo la diffusione di un mandato di arresto internazionale.

Non appena atterrato l'aeroplano l'uomo ha dato in escandescenze. Ha detto di essere stato picchiato dagli agenti prima e durante il volo e poi ha detto di stare accusando un malore. Gli agenti lo hanno portato d'urgenza nel policlinico di Tor Vergata, al pronto soccorso. In tutta la struttura sanitaria sono state schierate decine di poliziotti, sia in divisa che in borghese, che si sono trattenute durante gli accertamenti sanitari. Medici e infermieri, però, non hanno riscontrato alcuna lesione o malessere, fatta eccezione per una banale cervicale di cui pare che Kaufman soffra da tempo.

Rexal Ford, il nome con cui Francis Kaufmann si fingeva un regista di successo.

Gli accertamenti e le domande a cui deve rispondere Kaufman

Nel frattempo non si arrestano le indagini. Una volta arrivato in Italia, a Kaufman è stato prelevato un campione di Dna che sarà confrontato con quello della piccola Andromeda, della quale ha sempre dichiarato di essere suo padre, e con quello trovato, anche se in quantità minime, sulla busta accanto al corpo di Anastasia Trofimova, a Villa Pamphili.

Anastasia Trofimova a sinistra, a destra un agente a Villa Pamphili dopo il ritrovamento.

Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, eppure sono molte le domande ancora senza risposta su cui si dovrà esprimere. Da chiarire anche il rapporto che aveva con la compagna, nei confronti della quale sembra esercitasse atteggiamenti atti a controllarne la vita e le relazioni: per fare in modo che non avesse contatti con amici e parenti, come ha raccontato lei stessa ai genitori, le aveva tolto la sim dal telefonino. Soltanto dopo mesi sarebbe riuscita a ricontattare la mamma e a raccontarle di essere arrivata in Italia da Malta.