Villa Gordiani, esce per andare al lavoro e una donna con quattro bambini gli occupa casa L’episodio è avvenuto ieri mattina, 16 agosto: sul posto gli agenti del V Gruppo Prenestino che hanno convinto l’occupante a uscire spontaneamente. La 43enne è stata denunciata per violazione di domicilio, occupazione abusiva, danneggiamento e furto.

A cura di Teresa Fallavollita

Era appena arrivato a lavoro, un giorno di metà agosto apparentemente come gli altri, quando ha ricevuto la chiamata di un vicino che lo avvisava che c'era qualcuno all'interno del suo appartamento. E, sorpresa ancor più grande, non si trattava di ladri, come spesso si sente in questo periodo: a occupare l'abitazione del 54enne, una donna con quattro bambini. La vicenda si è conclusa con l'uscita spontanea della madre, che è stata però denunciata per violazione di domicilio, occupazione abusiva, danneggiamento aggravato e furto in appartamento.

L'occupazione ieri mattina

L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 16 agosto. Il 54enne, legittimo assegnatario di un alloggio di proprietà di Roma Capitale in zona villa Gordiani, periferia est di Roma, era uscito di casa per recarsi al lavoro quando è stato contattato da un vicino che gli ha comunicato la situazione: all'interno del suo appartamento era infatti entrata una donna con quattro bambini, tre dei quali suoi figli. Sul posto si sono recati gli agenti del gruppo Prenestino della polizia locale che hanno cominciato a dialogare con la 43enne chiusa all'interno dell'abitazione: si trattava infatti di una situazione estremamente delicata non solo per il tema affrontato, ma soprattutto per la presenza dei minori. Dopo diverse ore, la donna è stata convinta a uscire di sua spontanea volontà e il legittimo inquilino ha potuto riprendere possesso della sua casa. Come da prassi, alla 43enne è stata offerta assistenza alloggiativa tramite personale della Sala Operativa Sociale; la stessa è stata però denunciata all'Autorità giudiziaria per violazione di domicilio, occupazione abusiva, danneggiamento aggravato e furto in appartamento.

L'assessore Zevi: "Roma capitale dell'emergenza abitativa"

Continua nella Capitale l'emergenza abitativa: secondo i dati forniti dall'assessore capitolino al Patrimonio Tobia Zevi, in occasione della presentazione del Piano Casa avvenuta lo scorso maggio, sono 150mila le persone che si trovano in difficoltà abitativa a Roma. Dalle persone in graduatoria per le case popolari, circa 40mila, ai 15mila cittadini sotto sfratto, dai 5mila residenti nei campi nomadi ai 10mila senza fissa dimora.