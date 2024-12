video suggerito

Via Prenestina: al volante di una Mercedes travolge e uccide un uomo Un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri su via Prenestina, dove è stato travolto e ucciso da una Mercedes Classe A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri, sabato 28 dicembre, su via Prenestina all'altezza di via Samassi. Il sinistro è avvenuto nel quartiere Colle del Sole, all'estrema periferia Est della capitale. Erano circa le 20.30 quando una Mercedes Classe A è passata in direzione di Roma, travolgendo un pedone che stava attraversando la strada. L'uomo investito, un residente della zona di sessantatré anni è deceduto sul colpo a seguito del violentissimo impatto con la vettura di grande cilindrata. Il personale medico del 118, giunto sul posto a bordo di un'autoambulanza, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al volante dell'auto una donna di settant'anni, che si è fermata a prestare soccorso ed è rimasta sotto shock a seguito dell'investimento. Per questo è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata in uno stato di grave agitazione, dove è stata sottoposta anche ai test e agli esami di rito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di soccorso e ai rilievi del caso, per stabilire dinamica e responsabilità nell'incidente. Al termine dell'intervento dei caschi bianchi, l'auto è stata rimossa e la carreggiata riaperta al traffico. La donna al volante rischia un'incriminazione per omicidio stradale.

Nella mattinata di venerdì un altro incidente mortale sulle strade della capitale: su via Tiburtina è morto Luca Ferdinandi, conosciuto come Dj Xorx. Il giovane è deceduto a seguito dello scontro con una Smart, guidata da un 24enne.