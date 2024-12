Incidente sulla Tiburtina, il motociclista morto è il dj Xorx Luca Ferdinandi: aveva 32 anni

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Facebook di Luca Ferdinandi.

Lo schianto contro un'automobile sulla Tiburtina mentre si trovava in sella alla sua moto. Poi più niente. Un incidente si è rivelato fatale per il trentaduenne in sella, morto sul colpo. Si tratta di un trentaduenne, il dj techno Luca Ferdinandi, meglio conosciuto come Xorx. È la 145esima vittima della strada soltanto nella capitale e la sua provincia in questo 2024, mentre si trovava in sella alla sua Sym Symphony.

L'incidente sulla via Tiburtina contro una Smart

Il tragico incidente è avvenuto nella mattina di ieri, verso le ore 8, lungo la via Tiburtina, a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare, davanti alla sede del Municipio. Lo scontro fra la moto su cui viaggiava Ferdinandi e la Smart, guidata da un ventiquattrenne, è stato violentissimo, tanto che la moto si sarebbe immediatamente disintegrata. Secondo alcune prime ricostruzioni, a tamponare la moto sarebbe stata proprio l'automobile, ma spetta agli inquirenti accertare l'esatta dinamica del sinistro.

Il trentaduenne è stata sbalzato dalla sella ed è andato a sbattere contro il parabrezza dell'auto. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, ogni tentativo si è rivelato vano e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Nel frattempo il conducente dell'automobile è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini, dove è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Sul posto, sono invece rimasti i vigili del IV Gruppo Tiburtino che, oltre ai rilievi, effettueranno anche verifiche sui tabulati telefonici del ventiquattrenne per accertare che non fosse impegnato in una chiamata o per mandare messaggi mentre era alla guida.

Chi era il dj Xorx, il 32enne Luca Ferdinandi

Trentaduenne, conosciuto con il nome d'arte Xorx era un dj di musica techno. Aveva la passione per i viaggi, come mostrano anche i suoi profili social. Viaggiava spesso anche per lavoro: suonava in numerosi festival in giro per l'Europa e il mondo, spesso anche sulla spiaggia, dai festival a Berlino alle notti in spiaggia ad Ibiza. Da poco aveva anche iniziato a pubblicare singoli firmati da lui per i più appassionati.

L'addio al dj Luca Ferdinandi

Non appena appresa l'identità del motociclista, molti dei suoi amici e amiche hanno lasciato un messaggio affidandolo ai social network. "Per sempre", due parole corredate da una foto insieme, scrive qualcuno. "Quest’anno i fuochi d’artificio saranno per te. Per i nostri ricordi assieme, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e soprattutto a te… e stato un onore averti conosciuto", scrive un altro.