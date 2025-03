video suggerito

Paolo Marino è il motociclista morto sulla Nomentana, un'istrice gli ha tagliato la strada Sarebbe stata un'istrice che attraversava la strada a far perdere il controllo a Paolo Marino alla guida della sua moto. Un'auto lo ha poi investito sulla Nomentana nel tratto esterno al Raccordo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si chiamava Paolo Marino il motociclista quarantottenne morto nell'incidente stradale avvenuto lungo via Nomentana a Guidonia Montecelio la mattina di ieri, mercoledì 12 marzo. Nelle ore successive al sinistro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sul posto per i rilievi di rito hanno ricostruito la dinamica: il motociclista in sella alla sua Suzuki ha perso il controllo dopo aver sbandato su un'isitrice, che attravarsava la strada.

Caduto sull'asfalto, un'auto Dacia Duster che passava in quel momento lo ha investito, il conducente non è riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto. Paolo Marino aveva quarantotto anni ed era residente a Fontenuova. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha scosso la comunità, che si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta da parte della Procura per i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente sulla Nomentana in cui è morto Paolo Marino

Al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Paolo Marino era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Nomentana, quando è caduto dal veicolo a due ruote e una macchina gli è passata sopra all'altezza del chilometro 16. Il drammatico incidente si è verificato nel territorio di Colleverde, frazione di Guidonia Montecelio nel tratto di Nomentana che si trova fuori dal Grande Raccordo Anulare, proprio al confine con Roma.

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, che hanno svolto i rilievi e riscostruito la dinamica dell'accaduto. L'automobilista, un uomo di trentasei anni, ieri è stato accompagnato al Policlinico Umberto I per i test alcolemici e tossicologici di rito. Inevitabili i disagi al traffico con lunghe code sulla Nomentana e strade limitrofe, fino al termine delle operazioni di soccorso e recupero della salma.