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Motociclista si scontra con due auto al Prenestino a Roma: morto un uomo, due feriti

Un uomo è morto il pomeriggio di venerdì 13 marzo a causa di un incidente avvenuto in via Fosso dell’Osa a Roma, all’incrocio con via Filetto.
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A cura di Natascia Grbic
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Ennesima tragedia della strada ieri sera, venerdì 13 marzo, a Roma. Un uomo di 52 anni è morto in seguito a un grave incidente avvenuto in via Fosso dell'Osa, all'incrocio con via Filetto. Secondo una prima ricostruzione il 52enne stava viaggiando a bordo della sua moto Suzuky gsx quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con altre due vetture, una Smart for Two guidata da una donna di 37 anni e una Opel Adam guidata da un 26enne. Quest'ultimi non sono in gravi condizioni e sono stati portati al Policlinico di Tor Vergata per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. La circolazione è stata interrotta per il tempo necessario ai rilievi, e le linee autobus sono state deviate. È stato aperto, come da prassi in questi casi, un fascicolo per omicidio stradale.

Al momento non è nota l'identità della persona deceduta, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da capire come abbiano fatto la moto del 52enne e le due macchine a entrare in contatto: saranno i rilievi dei caschi bianchi a chiarire questo aspetto, in modo da accertare eventuali responsabilità.

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L'incidente avvenuto in via Fosso dell'Osa ha profondamente sconvolto i residenti, che da ieri sera si chiedono cosa sia successo, lamentando la velocità eccessiva di molte vetture in quel tratto di strada. Ovviamente non è ancora noto se questa sia la causa dell'incidente, o se sia da imputare ad altri motivi: le vetture intanto sono state sequestrate, e ulteriori accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni.

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