Via del Mare, Jeep si schianta contro il bus dopo aver provato a evitare una 500: indagini in corso Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare per capire chi, tra le due auto, abbia fatto una manovra azzardata. Gravissimo il conducente della Jeep.

A cura di Natascia Grbic

Avrebbe provato a evitare la Fiat 500 che da via delle Azzorre si stava immettendo sulla via del Mare, e per questo si sarebbe scontrato contro l'autobus: sarebbe questa la dinamica del terribile incidente avvenuto verso le 15.30 di ieri all'incrocio tra la via del Mare – una delle strade più trafficate di Roma – e via delle Azzorre, e che ha visto coinvolti un autobus dell'Atac, una Fiat 500 e una Jeep Renegade.

Ad avere la peggio il conducente di quest'ultima, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Grassi di Ostia. L'uomo, un 40enne, si è ribaltato con l'auto dopo il tentativo di evitare la 500 – i tre ragazzi a bordo sono rimasti illesi – e lo scontro con il bus di linea, andato completamente distrutto nella parte anteriore. Anche il conducente del mezzo pubblico è rimasto ferito e portato in ospedale in codice giallo, così come i due passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo. Le condizioni peggiori però, sono quelle del 40enne, ricoverato in prognosi riservata con ferite molto serie.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, ai quali si è palesato uno scenario devastante, con i mezzi completamente distrutti. I feriti sono stati immediatamente soccorsi e portati in ospedale, mentre la via del Mare è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le indagini e la messa in sicurezza dell'area. Accertamenti sono in corso per capire se una delle due auto sia passata col semaforo rosso e di chi sia la responsabilità del sinistro. I vigili ascolteranno i conducenti delle auto. Da vedere se in quel punto vi siano telecamere di sorveglianza utili a ricostruire la dinamica e capire bene cosa è accaduto.