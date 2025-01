video suggerito

Scontro tra autobus e una macchina sulla via del Mare: gravi i conducenti L’incidente si è verificato oggi sulla via del Mare., all’incrocio con via delle Azzorre. Feriti in modo grave entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Welcome to Favelas

Grave incidente oggi a Roma, sulla via del Mare. Per cause ancora da chiarire, un autobus e una macchina si sono scontrati all’incrocio con via delle Azzorre, con l'auto che si è ribaltata a lato della carreggiata. Entrambi i conducenti sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale X Gruppo Mare per i rilievi. La strada è stata chiusa per consentire le indagini e la messa in sicurezza dell'area, oltre alla rimozione dei veicolo coinvolti nel sinistro.