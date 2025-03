video suggerito

Inseguimento tra pattuglia dei carabinieri e auto lungo via Salaria, quattro arresti È terminato con quattro arresti l'inseguimento tra una pattuglia della polizia e un'auto lungo via Salaria a Roma. Il conducente guidava senza patente e tutti hanno precedenti per furto e droga.

A cura di Alessia Rabbai

Carabinieri, immagine di repertorio

Quattro arresti per resistenza a pubblico ufficiale è il bilancio dell'inseguimento nato stanotte in via Salaria a Roma. I fatti sono avvenuti verso le ore 2.30 nel tratto all'altezza di Castel Giubileo. Si tratta di persone con precedenti per droga e furto. Secondo le informazioni apprese l'auto a bordo della quale i quattro arrestati stavano viaggiando, un Citroen C3 tg, si trovava in via Salaria all'altezza di Castel Giubileo, quando ha incrociato una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

L'inseguimento durato mezz'ora

Vedendo i militari l'automobilista è scappato, premendo il piede sull'acceleratore, così hanno dato il via ad un inseguimento, durato circa mezz'ora. La gazzella dei carabinieri è corsa dietro alla macchina in fuga, fino a via Giovanni Magliara. Terminato l'inseguimento, i carabinieri hanno bloccato i quattro uomini, ossia il conducente dell’auto e tre passeggeri.

L'automobilista guidava senza patente

I quattro, che hanno tutti precedenti per droga e furto, non hanno saputo giustificare i motivi della fuga che per fortuna non ha comportato danni, né ha coinvolto altri veicoli. L’auto sulla quale viaggiavano era a noleggio e il conducente guidava senza patente, perché non ha mai sostenuto l'esame ed è stato multato. Tutti e quattro sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e portati questa mattina al Tribunale di piazzale Clodio per il giudizio direttissimo.

Lo scorso fine settimana invece c'è stato un inseguimento nel territorio della periferia romana, terminato a Pietralata. Gli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino erano impegnati nei controlli per il rispetto dei limiti di velocità, quando un motociclista trentasettenne non si è fermato all'alt. Viaggiava a bordo della sua moto con targa coperta, per sfuggire all'autovelox ed impedire che gli venisse fatta la multa.