Folle inseguimento a Ostia, non si ferma all’alt e scappa: buca una ruota e viene fermato dai carabinieri

Non si ferma all’alt dei carabinieri e scappa: folle inseguimento per le strade di Ostia questa mattina, venerdì 11 luglio 2025.

Foto dal gruppo Ostia Informa.

Folle inseguimento per le strade di Ostia nella mattina di oggi, venerdì 11 luglio 2025. Manovre spericolate e corse contromano. È questo ciò a cui hanno dovuto assistere i residente del litorale romano questa mattina. A viaggiare ad alta velocità per chilometri e, a tratti, contromano, un uomo al volante di una Lancia Y di colore bianco (nella foto in apertura).

Come appreso da Fanpage.it, l'uomo al volante non si è fermato all'alt imposto dal posto di blocco dei carabinieri. Ha continuato a procedere, accelerando e scappando dai militari che si sono messi subito ad inseguirlo.

Folle inseguimento per le strade di Ostia: cosa è successo

La corsa fra le strade di Ostia è iniziata questa mattina, fra le ore 7.30 e le 7.45, quando l'uomo è scappato davanti all'alt imposto dai carabinieri. L'automobile che stava guidando ha accelerato, muovendosi fra via delle Sirene e via Duca di Genova, correndo per chilometri fino a quando non è stata bloccata anche grazie all'intervento dei carabinieri.

Secondo alcuni residenti, che hanno denunciato quanto accaduto sul gruppo di quartiere Ostia Informa, l'inseguimento sarebbe durato almeno una ventina di minuti. Nel corso del pedinamento, mentre la Lancia Y bianca stava scappando dai carabinieri, all'improvviso ha forato una ruota. Il conducente dell'auto ha iniziato a perdere il controllo del mezzo. E si è schiantato contro un'automobile dei carabinieri.

La fine della corsa a Ostia

A inseguire la Lancia Y bianca sono state due automobili dei carabinieri che hanno cercato di bloccare l'auto. Una volta forata la gomma, i carabinieri hanno chiuso la macchina bianca. Un'automobile si è posta davanti, dove sarebbe arrivata la macchina, per sbarrare la strada mentre un'altra è rimasta dietro ad inseguirla. Una volta arrivata, formai fuori controllo del conducente, la Lancia Y si è schiantata prima con la macchina dei carabinieri che si trovava davanti a sé che ne ha interrotto la corsa.

Per tentare la fuga, poi, è stata inserita la retromarcia. A bloccare la strada anche dietro, però, ha trovato un'altra automobile dei carabinieri della sezione Aeromobile di Ostia. A quel punto per il conducente non c'è stato niente da fare. I militari lo hanno fermato: la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti.