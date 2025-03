video suggerito

Si schianta con l’auto contro un albero, la macchina prende fuoco: morto un ragazzo a Latina Un ragazzo ha perso il controllo della sua auto sulla strada Litoranea a Latina, schiantandosi contro un albero. La macchina ha preso fuoco, non lasciandogli scampo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia ieri sera a Latina. Poco prima della mezzanotte un ragazzo a bordo di una Mini Cooper si è schiantato per cause ancora da chiarire contro un albero in strada Litoranea, poco dopo la rotonda che interseca viale Pennacchi. La macchina ha preso fuoco subito dopo lo schianto, non lasciando scampo al giovane, che ha purtroppo perso la vita.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori del 118, che però non hanno potuto fare nulla per il ragazzo. Inutile ogni tentativo di soccorso, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso una volta che i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarlo dall'abitacolo in fiamme. La strada è stata chiusa al traffico il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi, in modo da ricostruire le cause dell'incidente. L'identità del giovane non è nota.

Come mai il ragazzo abbia perso il controllo della vettura, non è chiaro. Forse un malore o un colpo di sonno, ma saranno gli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine a chiarire la dinamica, al momento ancora al vaglio. Dalle prime informazioni sembra che stesse viaggiando verso Borgo Sabotino quando è uscito fuori strada, finendo fuori la carreggiata e schiantandosi contro l'albero. Era da solo in macchina, non c'erano altri passeggeri. Si tratterebbe in ogni caso di un incidente autonomo, non sarebbero coinvolte altre vetture. Da capire se vi siano testimoni che hanno assistito alla scena e che possono fornire informazioni utili a far luce sulla tragedia, anche se il punto in cui è avvenuto il sinistro non è molto trafficato. La macchina, a causa dell'incendio, è andata completamente distrutta.