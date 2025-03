video suggerito

Autobus urta una pensilina e la danneggia: paura alla fermata del bus a Roma Paura a Roma, dove un autobus ha urtato e danneggiato gravemente una pensilina alla fermata. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal gruppo Facebook "Sei della Cassia se…"

Paura su un autobus di linea della flotta Atac nella giornata di oggi, lunedì 10 marzo 2025. Stava viaggiando per le strade della capitale, quando, ad un certo punto, ha urtato la pensilina di una fermata dell'autobus. La tettoia è crollata e si è accartocciata su se stessa, apparendo fin da subito gravemente danneggiata. L'autista dell'autobus è stato costretto a fermarsi, ad estrarre il triangolo e a fermare la sua corsa, facendo scendere i passeggeri che si trovavano a bordo.

Paura alla fermata del bus, cosa è successo

Stava percorrendo la strada quando ha urtato la pensilina che si trovava in fermata. È quanto successo nel corso della giornata di oggi, lunedì 10 marzo 2025, ad un autobus che stava viaggiando nella zona di via Cassia, alla fermata Silla. Molta paura fra i passeggeri e le persone che stavano aspettando l'arrivo del bus che, dopo l'impatto, è stato costretto a bloccare la corsa e a terminare il viaggio, dopo aver tirato fuori il triangolo di segnalazione.

Fortunatamente l'incidente non ha riportato conseguenze alle persone. Si è trattato di un sinistro vistoso, come mostra la foto in apertura e la pensilina piegata su se stessa, ma non grave. Gli unici danni riportati riguardano la tettoia della struttura alla fermata e basta.

Le reazioni sui social network

Non appena appreso dell'accaduto, in molti hanno commentato l'incidente, preoccupati. "Molte volte non mantengono la distanza, si avvicinano troppo al marciapiede rischiando di prendere le persone sulla banchina con gli specchietti, ma qua mi sembra che la pensilina sia svenuta sull’autobus, a meno che lo ha preso direttamente con lo specchietto e se lo è trascinato", è il commento di un'utente, che ipotizza cosa possa essere accaduto.

Le fa eco un altro che, invece, risponde: "Se ha urtato la pensilina significa che è stata messa o progettata fuori dal limite del marciapiede, quindi sulla carreggiata – risponde – Non si può progettare una pensilina che se t'accosti l'abbatti. O la fai più alta o entro il limite. Se il marciapiede è stretto allora la fai più stretta e regali l'ombrello agli utenti che aspettano", ha poi concluso.