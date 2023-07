Vestito da carabiniere estorce soldi agli automobilisti su via Pontina: arrestato dopo un incidente Il cinquantenne è stato tradito da una divisa dei carabinieri che era appoggiata sul sedile posteriore. Per mesi ha agito indisturbato: vestito da carabiniere faceva accostare le auto su via Pontina per poi estorcere denaro ai malcapitato automobilisti per lasciarli andare.

A cura di Redazione Roma

La voce ormai si era diffusa tra i pendolari che ogni giorno a migliaia percorrono su e giù via Pontina: attenzione, c'è un uomo che si finge un carabiniere e indossa una divisa, che ti chiede soldi per lasciarti andare. Metteva all'opera la sua estorsione fingendosi un appartenente all'arma dei carabinieri. Vestito da militare, paletta in mano, faceva segno al malcapitato automobilista di accostare. Una volta che il conducente si era fermato, eseguiva dei finti controlli e poi pretendeva in un modo o nell'altro una somma di denaro per lasciar ripartire la vettura. In particolare agiva come detto sulla trafficata via Pontina in provincia di Latina.

Arrestato a seguito di un incidente: a tradirlo la divisa sul sedile posteriore

L'uomo è stato individuato quando è stato soccorso suo malgrado dagli agenti della Polizia Locale di Aprile. Rimasto coinvolto in un incidente autonomo, quando gli agenti hanno notato sul sedile posteriore della sua auto una divisa da carabiniere, non ci hanno messo molto a fare due più due, e a individuarlo come il truffatore ed estorsore, visto e considerato anche che la tarda dell'autoveicolo coincideva con quello ricercato dopo le segnalazioni di diversi automobilisti rimasti vittime dell'uomo.

L'uomo arrestato era scomparso il mese scorso

Da quanto si apprende il cinquantenne era scomparso a giugno e si era reso irreperibile, forse proprio perché temeva di essere arrestato. Ritrovato i primi di luglio dopo che i familiari avevano presentato regolare denuncia, sarebbe tornato a casa per poi rendersi nuovamente irreperibile fino al fermo a seguito dell'incidente.