Ventunenne scomparso a Castel Sant’Angelo: elicotteri e sommozzatori nel Lago di Paterno Sono in corso le ricerche di un 21enne scomparso da Castel Sant’Angelo nel Reatino stanotte. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia scandagliano fondali e rive del lago di Paterno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventuno anni è scomparso dal Comune di Castel Sant'Angelo, in provincia di Rieti. Del giovane, del posto, non si hanno più notizie dalla notte scorsa tra domenica 25 e lunedì 26 agosto. I famigliari preoccupati, non vedendolo più rientrare, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che lo stanno cercando. Sono ore di apprensione per i suoi cari, che sperano stia bene e di poterlo riabbracciare presto. Al momento l'ipotesi è che si sia trattato di un allontanamento volontario, anche se non se ne conosce il motivo.

Ricerche con elicotteri al Lago di Paterno

Le richerche del ventunenne scomparso nel Reatino sono partite nelle scorse ore. I soccorritori lo cercano nei pressi del Lago di Paterno. Ad essere mobilitati nelle ricerche sono i vigili del fuoco, che lavorano proprio nel lago. I sommozzatori scandagliano il fondale, mentre un elicottero sorvola l'area. Ad occuparsi delle ricerche di terra sono invece carabinieri, polizia e volontari della protezione civile, che battolno la zona metro per metro, in cerca di indizi, che possano condurre al ragazzo. Al momento non ci sono avvistamenti.

Giorni fa nel Reatino è scomparso e ritrovato morto un 23enne

La notizia di oggi della scomparsa del ventunenne arriva dopo quella di un altro ragazzo, quasi coetaneo, che risale a qualche giorno fa. Lorenzo Colasanti, ventitré anni, era scomparso lo scorso 18 agosto a Rieti. Un episodio che ha avuto un esito drammatico: tre giorni dopo è stato trovato morto in via Emilio Greco nella sua auto, una Ford Fusion, che era precipitata in un fosso ed era nascosta tra la vegetazione.