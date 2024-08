video suggerito

Ritrovato in un bosco Lorenzo D., il 21enne era scomparso da Castel Sant’Angelo L’annuncio del sindaco di Castel Sant’Angelo: “Lorenzo è stato rintracciato, fortunatamente sta bene, un po’ spaesato ma in salute”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Dopo dieci ore di ricerche è stato rintracciato Lorenzo D., il 21enne scomparso la scorsa notte nella zona del lago di Paterno, nel comune di Castel Sant'Angelo, provincia di Rieti. Stando a quanto si apprende, il giovane è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi in buone condizioni di salute, anche se in stato di shock. era in un bosco non lontano dal lago, in una zona dove ci sono soltanto casolari abbandonati. Il ragazzo è stato soccorso e accompagnato all'ospedale de Lellis di Rieti per i controlli del caso. Non sono ancora chiari i motivi dell'allontanamento del ragazzo.

Stando a quanto si apprende, il 21enne era scomparso dopo una serata trascorsa con alcuni amici a Fregene. A dare l'allarme erano stati i suoi genitori dopo aver letto uno strano messaggio sul suo profilo Instagram e non avendolo visto rincasare. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini dei vigili del fuoco, sommozzatori, elicotteri e squadre di terra, ma anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale, i volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino.

"Lorenzo è stato rintracciato, fortunatamente sta bene, un po’ spaesato ma in salute. Speriamo bene per lui e per chi vive un disagio a volte troppo conflittuale. Dovete volervi bene, la vita è un bene troppo prezioso per non affrontarla. Ogni giorno può riservare scoperte ed incontri unici, vale la pena esserci", ha dichiarato il sindaco di Castel Sant'Angelo Luigi Taddei.