Trovato morto Lorenzo Colasanti, il 23enne scomparso domenica a Rieti: l’auto era finita in un fosso Lorenzo Colasanti, il giovane di 23 anni scomparso a Rieti domenica 18 agosto alle prime ore del mattino, è stato trovato privo di vita all’interno della sua auto. La macchina, una Ford Fusion, è stata trovata in un fosso, nascosta dalla vegetazione, in via Emilio Greco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Lorenzo Colasanti, il giovane 23enne scomparso a Rieti da domenica mattina. Il corpo del ragazzo è stato trovato senza vita all'interno della sua auto, una Ford Fusion grigia. La macchina era finita in un fossato in via Emilio Greco ed era nascosta dalla vegetazione: per questo nessuno l'aveva vista fino a oggi, verso le 13, quando le forze dell'ordine hanno individuato il mezzo. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari al fine di capire cosa sia accaduto. Sul corpo di Colasanti è stata disposta l'autopsia, in modo da verificare con esattezza le cause della morte. Non è escluso che il giovane abbia avuto un incidente.

Lorenzo Colasanti era uscito di casa domenica mattina molto presto, ma da allora i familiari non avevano avuto più notizie. L'ultima posizione trasmessa dal suo cellulare risaliva alle 15.40 di domenica, vicino la sua abitazione di Santa Rufina di Cittaducale, in provincia di Rieti. Il corpo del giovane è stato trovato a pochi chilometri di distanza.

Per trovare Lorenzo si erano mobilitate tantissime persone, oltre a carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile. Il fratello aveva lanciato numerosi appelli tramite i social, chiedendo aiuto alla cittadinanza, al fine di trovare il 23enne. Una delle prime ipotesi è che il ragazzo, appassionato di montagna, fosse andato a scalare uno dei monti vicino casa. Di lui però, su quei sentieri, nessuna traccia. Oggi verso le 13 il tragico ritrovamento, con il corpo senza vita nell'auto. Sarà l'autopsia adesso, a fare luce sulle cause del decesso.