video suggerito

Lorenzo Colasanti scomparso a 23 anni da Rieti, l’appello dei genitori: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono giorni d’apprensione per i genitori di Lorenzo Colasanti, scomparso dal Reatino all’alba di domenica in auto. L’appello sui social: “Aiutateci a ritrovarlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

349 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Colasanti scomparso

Lorenzo Colasanti è scomparso da Rieti. Sono giorni d'appprensione per i genitori, che lo cercano e hanno lanciato un appello attraverso i social network: "Lui è Lorenzo – scrivono pubblicando le sue foto – per favore chi lo avesse visto ci contatti, aiutateci a ritrovarlo". Del ventitreenne non si hanno più notizie dall'alba di domenica scorsa 18 agosto. Secondo quanto ricostruito finora Lorenzo intorno alle ore 5 si sarebbe allontanato alla guida di un'auto, una Ford Fusion grigio scuro targata CB491NY. Finito il turno di lavoro si sarebbe infatti diretto verso casa, dove non è mai arrivato e da quel momento se ne sono perse le tracce.

I famigliari non vedendolo rientrare e non riuscendosi più a mettere in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Al momento l'ipotesi è che si tratti di un allontanamento volontario, per motivi non noti. I carabinieri di Rieti hanno raccolto la segnalazione dei genitori e cercano Lorenzo. Le ricerche sono in corso e l'allerta è stata diffusa anche ai territori circostanti, compresa Roma, perché potrebbe essere ovunque. L'ultima posizione del suo smartphone è stata agganciata vicino casa, nella frazione di Santa Rufina di Cittaducale alle 15.40 di domenica poi il telefonono ha smesso di funzionare.

L'identikit di Lorenzo Colasanti

Lorenzo Colasanti ha ventitré anni, è alto 1 metro e 60 centimetri, ha capelli castani corti. Come segni di riconoscimento visibili sul suo corpo ha il braccio sinistro tatuato.

Leggi anche Ragazzina di 12 anni si perde in centro a Roma: gli agenti la ritrovano e la riportano da genitori

Il braccio tatuato di Lorenzo

Da quanto si apprende Lorenzo ha la passione per la montagna e per le arrampicate. Non si esclude che potrebbe aver raggiunto uno dei monti del Reatino con l'auto. La Prefettura di Rieti ha attivato le procedure previste dal piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. La speranza è di ritrovarlo presto, che stia bene e che magari sia a casa di un amico. Chiunque l'avesse visto o avesse notato un ragazzo che corrisponde alla sua descrizione, è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 segnalando l'avvistamento oppure la famiglia al 331-7601180. Al momento Lorenzo non è stato ancora ritrovato.