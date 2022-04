Ventenne trovato con una ferita in testa è in coma, l’appello: “Chi ha visto parli” Sono ore di apprensione per i famigliari di Matteo, 20 anni, trovato con una profonda ferita alla testa a Colli Aniene e in coma. Hanno lanciato un appello. “Chi sa parli”.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Matteo, vent'anni, è stato trovato in fin di vita con un profonda ferita alla testa in viale Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti in zona Colli Aniene a Roma, lo scorso venerdì 8 aprile. Soccorso e trasportato con urgenza in ospedale, è stato ricoverato con prognosi riservata ed è in coma. La famiglia del ragazzo ha lanciato un appello sui social network nei gruppi di quartiere, per chiedere a chi abbia visto qualcosa di segnalarlo anche in forma anonima, alle forze dell'ordine. L'ipotesi sono che sia rimasto coinvolto in un incidente, investito da un pirata della strada che si è poi dato alla fuga, senza fermarsi a prestargli soccorso, che sia stato vittima di un pestaggio o ancora, che sia stato aggredito e colpito con violenza alla testa. Sulla vicenda sulla quale è necessario fare chiarezza indagano gli agenti della Polizia di Stato del distretto San Basilio, che hanno fatto gli accertamenti e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora Matteo aveva trascorso la serata con gli amici, come un ventenne è solito fare, per poi tornare a casa da solo a piedi. A dare l'allarme è stato un passante, il quale ha visto il ragazzo a terra ferito e sporco di sangue. Cosa sia successo ancora non è chiaro. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivata l'ambulanza, con il personale sanitario che lo ha preso in carico e trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini, poi trasferito al Policlinico Umberto I. Di aiuto alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato quanto accaduto, oppure il passaggio precedente o successivo dell'aggressore o dell'automobilista, qualora si sia trattato di un investimento.