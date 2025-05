video suggerito

Ventenne tenta il suicidio, anziana si sente male al volante: Polizia Locale salva due donne in poche ore Prima il salvataggio di una giovane ventenne che aveva tentato il suicidio poi il soccorso ad una donna che aveva avuto un malore alla guida. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato gli interventi con successo a poche ore di distanza.

A cura di Enza Savarese

Doppio intervento della polizia locale, in poche ore gli agenti soccorrono due donne in strada. La prima una giovane poco più che ventenne dopo aver tentato il suicidio, la seconda una donna di 58 anni che aveva avuto un malore alla guida. Entrambe sono state assistite prontamente dagli agenti sul posto che dopo le operazioni di primo soccorso hanno allertato i sanitari e permesso il trasporto sicuro delle pazienti nell'ospedale più vicino.

Doppio salvataggio in poche ore: la polizia locale soccorre due donne

Il primo intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale è avvenuto già alle due del mattino di lunedì 12 maggio, mentre i caschi bianchi erano in via Merulana per volgere i rilievi necessari dopo un incidente stradale. Poco lontano il gruppo operativo ha ricevuto una segnalazione riguardo una giovane donna ricoperta di sangue e seduta in stato di agitazione su un marciapiede. Gli agenti accorsi sul posto si sono avvicinati alla ragazza, poco più che ventenne ancora cosciente ma con evidente segni di taglio sulle braccia. Dopo aver parlato con la giovane gli agenti hanno scoperto che la ragazza aveva tentato il suicidio. In attesa dei soccorsi, prontamente allertati, gli agenti hanno fermato l'emorragia facendo restare cosciente la ventenne. Arrivati i sanitari la giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni in condizioni ancora critiche.

Il secondo intervento della polizia locale si è poi reso necessario alcune ore dopo. Questa volta ad essere soccorsa è stata una donna di 58 anni che ha avuto un malore nella mattinata di ieri mentre era in auto. La donna stava guidando in via Ostiense in direzione Roma poco prima dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. Fortunatamente prima di sentirsi male la donna aveva accostato al lato della strada per evitare di scontrarsi con le altre auto in carreggiata. Notando la macchina ferma con le quattro frecce, una pattuglia della polizia locale si è immediatamente fermata per prestare il primo soccorso. Dopo l'arrivo dell'ambulanza, la donna è stata trasportata al Campus Biomedico per gli esami necessari e gli agenti hanno riportato la circolazione nel tratto stradale alla normalità.