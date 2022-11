Venduta dalla nonna, scopre da una foto di essere adottata e ritrova sua madre Grazie a una foto e a un’amicizia sui social Loriana è riuscita a risalire al nome della madre biologica. Aveva scoperto di essere stata adottata da una cartellina nascosta in garage.

Venduta dalla nonna, ha scoperto di essere figlia biologica di un'altra donna, che è riuscita a rintracciare e che ha riabbracciato. È la commovente storia raccontata dal Messaggero di Loriana Sasso, un'operaia di Sora, che ha visto la sua vita cambiare da un momento all'altro. Grazie ad una cartellina con dei documenti e un passaporto che le appartengono nascosta in garage è venuta a consocenza che è stata adottata e che si chiamava Zorica Dinkonski. Dopo una ricerca, aiutata da un'amica, è riuscita a risalire all'identità della madre e del fratello.

Ha trovato madre biologica e fratello grazie ai social

La donna, che oggi ha cinquantadue anni, ha fatto la scoperta nel 2016, quando dopo la morte di entrambi i genitori ha deciso di cambiare casa. Mentre stava liberando il garage dell'abitazione di Frosinone dalle ultime cose ha trovato dei documenti e un passaporto, che sua madre e suo padre non le avevano mai mostrato. Era stata adottatata nel 1972 all'età di due anni. Da quel momento è iniziata la ricerca della sua famiglia d'origine, che ha trovato grazie all'aiuto di un'amica conosciuta sui social network alla quale racconta la sua storia. Lei si è fatta inviare i documenti e suo padre è andato all'anagrafe del pese dov'è nata, dove dopo un lungo lavoro Loriana è riuscita a conoscere il nome della madre biologica, che ha incontrato e riabbracciato.

Forse cercherà anche suo padre

La donna le ha raccontato di averla data alla luce quando aveva solo quattordici anni il 28 agosto del 1970 in un ospedale di Banatsko Novo Selo, nell’ex Jugoslavia. La nonna l'ha poi venduta, perché erano poveri e suo padre se n'era andato, così lei non l'ha più vista. Un’associazione si sarebbe occupata di lei ed è rimasta in affido presso una famiglia di Belgrado, poi adotatta dai genitori con i quali è crescita e ha vissuto fra l’Etiopia e Italia, nella provincia di Frosinone. Loriana nonostante lo choc dovuto alla scoperta inaspettata del suo passato non è arrabbiata con i suoi genitori, che l'hanno cresciuta senza farle mancare nulla e che l'hanno amata tanto, ma è stata felice di riabbracciare sua madre e suo fratello, forse proverà in futuro anche a contattare suo padre.