Vende casa a Roma, ma il notaio scappa con i soldi: "Lui a sciare, io senza denaro per curare mamma" Un romano di 74 anni ha venduto il suo appartamento di Testaccio a due texani. Ma il notaio è sparito con 100mila euro: "Sono ancora in attesa. Dallo scorso giugno sto aspettando di chiudere questa vicenda che mi sta logorando".

A cura di Enrico Tata

Un romano di 74 anni vende il suo appartamento nel cuore di Testaccio, via Nicola Zabaglia, a una coppia di texani. Il valore stabilito per la compravendita è di 350mila euro. Peccato che il notaio consultato dal venditore sia sparito nel nulla con 100mila euro.

"Ho difficoltà a pagare le cure di mia mamma mentre il notaio è a sciare in montagna. Mi sono fidato perché avevo necessità di vendere la casa. Ma c’era un procedimento disciplinare a suo carico e nessuno vigilava tanto che ha continuato a esercitare", ha raccontato la vittima al Messaggero.

"Sono ancora in attesa. Dallo scorso giugno sto aspettando di chiudere questa vicenda che mi sta logorando. Con la giusta distanza mi rendo conto che ho commesso degli errori di valutazione, delle imprudenze. Purtroppo avevo fretta di vendere la casa perché avevo bisogno di liquidità per assistere mia mamma", ha aggiunto.

Dopo diversi solleciti e lettere dagli avvocati, ha precisato, sono arrivati 250mila euro. Il problema è che quei soldi non possono essere toccati "per tutto quello che sta accadendo e soprattutto fino a quando non arriveremo a una conclusione. Cioè, quando mi verrà inoltrata la somma completa. Fino a quel momento i soldi restano congelati". Insomma, oltre il danno anche la beffa.

L'unica cosa da fare, ha spiegato ancora la vittima, è "aspettare e sperare che questi soldi arrivino per me e per mia mamma. Intanto il notaio proprio in queste ore avrebbe contatto il mio legale assicurando che i soldi, per la fine del mese, arriveranno. Ma anche nei mesi scorsi erano arrivate rassicurazioni analoghe poi quando sono andato a controllare, il pagamento era appunto di 250 mila euro. Anche in quel caso, mi sono sentito ingannato per l’ennesima volta. Non solo costretto ad aspettare mesi per ricevere soldi che mi spettano, ma neanche la cifra completa".