Vende casa a Testaccio a una coppia del Texas, ma il notaio sparisce con i soldi Dopo settimane di richieste il notaio fa arrivare il bonifico al proprietario dell'abitazione, ma mancano all'appello 100.000 euro. Ora il professionista deve rispondere dell'accusa di peculato. A dicembre è stato sospeso per cinque anni dall'esercizio della professione.

A cura di Redazione Roma

Un accordo di vendita per 350.000 euro. Oggetto della transazione un appartamento in via Nicola Zabaglia, nel cuore di Testaccio. I contraenti il proprietario dell'immobile, un cittadino romano di 74 anni, e una coppia di statunitensi pronti a trasferirsi dal Texas nella capitale e desiderosi di iniziare un nuovo capitolo della propria vita nello storico rione.

Trovato l'accordo preliminare, la procedura di acquisto e le transazioni vanno avanti per tramite di un notaio romano di 54 anni che però, nel bel mezzo della compra vendita, scompare con 100.000 euro. La vicenda è raccontata oggi sulle pagine romane del quotidiano il Messaggero.

Secondo quanto raccontato dall'avvocato della vittima la coppia di acquirenti versa in un conto vincolato aperto dallo stesso professionista, come da prassi in questi casi, quanto stabilito dagli accordi. "L’immobile è sottoposto al vincolo del Ministero dei Beni Culturali. In questo caso la procedura prevede una sorta di condizione sospensiva di 60 giorni. Al termine si può procedere con la vendita", spiega il legale. E proprio in questo lasso di tempo i soldi spariscono: i soldi non vengono mai bonificati al proprietario di casa, così il 74enne decide di rivolgersi a un avvocato.

Inizia a quel punto un balletto di richieste, lettere, diffide. L'agenzia immobiliare non sa cosa rispondere, e il notaio si nega in studio e al telefono. Infine arrivano le rassicurazioni e un bonifico di 250.000 euro, della restante somma non c'è più traccia.

Ora il professionista romano dovrà rispondere dell'accusa di peculato. Il notaio inoltre è emerso come proprio all'inizio di dicembre fosse stato sospeso in via cautelare per cinque anni dall'esercizio della professione notarile, una decisione presa dal consiglio disciplinare visti diversi gravi episodi che lo riguarderebbero.