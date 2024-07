video suggerito

Vasto incendio vicino Roma: fiamme ai Castelli Romani, bruciano sterpaglie a Marino In fiamme un vasto terreno di sterpaglie a Marino, sui Castelli Romani. L’intervento dei vigili del fuoco è in corso da più di un’ora, in arrivo altre squadre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio in via della Falcognana visto da Marino.

Le prime fiamme si sono originate nella tarda mattinata di oggi. Poi, poco dopo le 11.45 è scattato l'allarme: a fuoco un vasto terreno di sterpaglie a Marino, sui Castelli Romani. Sul posto, non appena ricevuta comunicazione dalla Squadra Operativa, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno immediatamente raggiunto la zona interessata dal rogo e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Incendio ai Castelli Romani: sterpaglie a fuoco a Marino

L'incendio ha interessato l'area di via della Falcognana, una lunga strada costeggiata da terreni e campi, con erba e sterpaglie spesso secche. Sono proprio le sterpaglie ad essere andate a fuoco e, in breve tempo, ad aver fatto in modo di espandere il rogo su tutta l'area. Non trovando alcun ostacolo, le fiamme hanno continuato a bruciare. Sul posto sono arrivate della squadre dei vigili del fuoco e, vista l'entità del rogo, presto ne sono in arrivo altre.

Il rogo a Marino: il fumo visibile anche da chilometri di distanza

In breve tempo il rogo è riuscito ad espandersi e ad allargarsi lungo la via di Falcognana. Il fumo, grigio e denso, si è alzato verso l'alto e risulta visibile anche a chilometri di distanza.

Come spesso accade quando gli incendi si sviluppano nella zona dei Castelli Romani, non si esclude che la colonna di fumo sprigionata dalle fiamme sia visibile anche nei territori di Roma, soprattutto nei quadranti meridionali, nella zona fra la Cecchignola e Capannelle a seconda della direzione del vento. Allo stesso modo potrebbe essere anche visibile dai territori limitrofi fuori alle porte della capitale, come Vermicino o Ciampino.