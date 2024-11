Vandalizzato l’ex Pit di Santa Maria Maggiore per il rilascio delle carte d’identità elettroniche

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'ex Pit di Santa Maria della Maggiore vandalizzato

Atto vandalico all'ex Punto Informativo Turistico di Santa Maria Maggiore a Roma, dove ignoti hanno rotto il vetro, danneggiato la struttura al suo interno e rubato le due postazioni di lavoro di proprietà del Ministero dell'Interno, per il rilascio e il rinnovo delle carte d'identità elettroniche.

L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre. La struttura presa di mira è appunto l'ex Pit, uno dei punti informativi utilizzati abitualmente nel corso dei fine settimana per il rilascio delle carte d’identità elettroniche.

L'atto vandalico lo ha reso purtroppo inutilizzabile per i gravi danni provocati. A rendere noto l'accaduto per informare i cittadini è stato l'assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, Attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo Giulio Bugarini.

Indagini in corso per risalire ai responsabili

L'ex Pit vandalizzato

"Quello che è avvenuto stanotte all’ex Pit di Santa Maria Maggiore è un atto grave e criminoso – scrive nella nota l'assessore Bugarini – che arreca danno alla città e di fatto impedisce che venga fornito un servizio importante ai cittadini romani. La struttura dovrà infatti essere riparata e riallestita e le tempistiche di intervento non sono ancora preventivabili con precisione.

Ad ogni modo sono già state messe in moto le procedure per presentare una denuncia alle Autorità di Polizia per i reati di effrazione e furto". Sulla vicenda dopo la denuncia sporta da parte del Comune di Roma sono al lavoro le forze dell'ordine, che indagano per risalire ai responsabili. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato gli autori del gesto in fuga.

L'ex Pit di Santa Maria Maggiore non aperto l'8 e 9 novembre

La struttura di Santa Maria Maggiore a causa del danneggiamento dovuto all'atto vandalico di stanotte non sarà quindi tra quelle disponibili il prossimo fine settimana di sabato 8 e domenica 9 novembre per il rilascio delle carte d'identità elettronica. Dal Comune di Roma fanno sapere che i cittadini verranno informati non appena sarà possibile sulla sua riapertura.