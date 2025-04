video suggerito

Stasera sul sagrato di Santa Maria Maggiore la recita del rosario in suffragio a Papa Francesco Dalle 21 di oggi il sagrato della basilica di Santa Maria Maggiore ospiterà la recita del santo rosario in suffragio a Papa Francesco. Bergoglio visitò per cento volte nell’arco del suo pontificato la Salus Populi Romani, protettrice di Roma e verrà sepolto a Santa Maria Maggiore. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sagrato della basilica papale di Santa Maria Maggiore a partire dalle ore 21 di oggi, martedì 22 aprile, ospiterà la recita del santo rosario in suffragio a Papa Francesco. A renderlo noto è la Diocesi di Roma, la preghiera questa sera sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin. L'invito da parte della basilica rivolto a fedeli, pellegrini e a tutti coloro che portano nel proprio cuore il ricordo e la testimonianza di Papa Francesco è di unirsi alla supplica. Sul sagrato della basilica è già stato pregato il santo rosario per Papa Francesco ieri, lo stesso si farà oggi.

La recita del rosario per Papa Francesco alla Salus Populi Romani

La recita del rosario verrà fatta alla presenza della Salus Populi Romani, l'icona mariana protettrice di Roma, alla quale Bergoglio era profondamente legato. Il Pontefice la visitava alla partenza e al ritorno dai suoi viaggi e si affidava alla sua protezione, quando doveva spostarsi fuori dal Vaticano. Con la recita del santo rosario i fedeli pregheranno Gesù Cristo insiame a Maria in questo luogo a lei dedicato, il più antico e importante santuario mariano dell'Occidente e reliquia mariana. Papa Francesco ha visitato Santa Maria Maggiore per omaggiare la Salus Populi Romani più di cento volte nell'arco del suo pontificato.

Tutto pronto a Santa Maria Maggiore per la sepoltura di Papa Francesco

A Santa Maria Maggiore è tutto pronto per la sepoltura di Papa Francesco. All'ingresso c'è un leggìo con una grande foto di Bergoglio, con la scritta "Requiem aeternam, dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei" ossia "L'eterno riposo donagli o Signore, e splenda ad esso la luce perpetua". C'è un libro delle firme, dove poter lasciare un messaggio per il Papa. Già da stamattina nella basilica si è riunita una folla di fedeli, nella Cappella Paolina c'è stata una celebrazione in suffragio con il canto del "Miserere". La basilica accoglierà le spoglie di Bergoglio, come ha espressamente indicato nel suo testamento: "Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale".