video suggerito

Le Preghiere ufficiali in suffragio di Papa Francesco: i testi e le indicazioni della CEI La Conferenza Episcopale Italiana ha diffuso le indicazioni per le celebrazioni liturgiche durante il periodo di sede vacante e per la preghiera in suffragio di Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile. In attesa dell’elezione del successore di Bergoglio, le comunità cristiane sono invitate a celebrare Messe di suffragio e a ricordarlo nella Liturgia delle Ore. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con la morte di Papa Francesco, la Chiesa cattolica entra ufficialmente nel periodo della sede vacante, il tempo di attesa che precede l’elezione del nuovo Successore di Pietro. In queste ore segnate dal dolore e dalla preghiera, in vista dei funerali in programma sabato 26 aprile, l’Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana ha reso note le indicazioni liturgiche e le preghiere da recitare per il Pontefice defunto, destinate a essere adottate da tutte le comunità cristiane.

L'obiettivo è aiutare i fedeli a vivere spiritualmente questo passaggio. Si tratta di linee guida liturgiche e testi di preghiera pensati per essere utilizzati nelle Messe di suffragio, nella Liturgia delle Ore, durante la recita del Rosario o nelle veglie comunitarie. Le indicazioni spiegano, ad esempio, che nella Preghiera Eucaristica non si menziona più il nome del Papa, in quanto la sede è vacante. Per le celebrazioni, si suggerisce di usare il formulario del Messale Romano dedicato ai defunti "per il Papa", anche durante l’Ottava di Pasqua, con i necessari adattamenti.

Le diciture esemplificative per le Preghiere Eucaristiche I-III sono le seguenti:

Preghiera Eucaristica I o Canone Romano

"Noi te l’offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa cattolica,

perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra

in unione con il nostro vescovo N. e con tutti quelli che custodiscono

la fede cattolica trasmessa dagli apostoli".

Preghiera Eucaristica II

"Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:

rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro vescovo N.,

i presbiteri e i diaconi".

Preghiera Eucaristica III

"Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra:

il nostro vescovo N., l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi

e il popolo che tu hai redento".

Preghiere per il Papa defunto

Tutte le comunità cristiane sono invitate a pregare per l’anima di Papa Francesco nella celebrazione dell’Eucaristia e nelle Liturgia delle Ore.

Il formulario per la Messa dei defunti "per il Papa" "si può utilizzare dopo aver ricevuto la notizia della morte o per la sepoltura definitiva del defunto, anche nei giorni fra l’Ottava di Natale e nei giorni in cui ricorre una memoria obbligatoria o un giorno feriale che non sia il Mercoledì delle Ceneri o nella Settimana Santa" (Messale Romano, p. 976).

Durante l’Ottava di Pasqua si celebra la Messa del giorno. Nelle preghiere Eucaristiche si aggiunga il ricordo del Papa nelle intercessioni per i defunti. Nella preghiera dei fedeli si inserisca una particolare intenzione per Papa Francesco.

Nella preghiera universale della Messa e nelle preci della Liturgia delle Ore si potrà aggiungere una delle seguenti intercessioni:

-Dio Padre di misericordia, accogli nella Gerusalemme del cielo il tuo servo e nostro Papa Francesco: concedigli di contemplare in eterno il mistero che ha fedelmente servito sulla terra. Preghiamo. Pastore eterno, concedi a Papa Francesco la gioia di contemplare in eterno il tuo volto e donagli il premio promesso ai tuoi servi fedeli. Preghiamo. Ti ringraziamo o Signore, per il ministero di Papa Francesco e per il dono che egli è stato per la Chiesa e per l’umanità: possa ora partecipare in pienezza alla gioia della Gerusalemme celeste. Preghiamo. Per Papa Francesco: il Signore Risorto lo accolga nella dimora della luce e della pace. Preghiamo. Per il defunto Papa Francesco: perché il supremo Pastore, che sempre vive per intercedere per noi, lo accolga nella sua pace. Preghiamo.