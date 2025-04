video suggerito

Carta d'identità elettronica a Roma 2025, open day 12 aprile: orari, dove e come prenotarsi Nuovo appuntamento il 12 aprile 2025 per la carta d'identità elettronica. Aperti gli uffici dei Municipi I, II, III, VI, VIII, XI e XIII e gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52.

A cura di Alessia Rabbai

Gli Open Day per richiedere o rinnovare la carta d’identità elettronica a Roma continuano sabato 12 aprile 2025. Ad aprire in maniera straordinaria sono gli uffici anagrafici dei Municipi I, II, III, VI, VIII, XI e XIII e gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52.

Il servizio sarà attivo solo sabato 12 aprile fino alle ore 14 diversamente al solito, a causa di lavori di manutenzione della piattaforma online per l'emissione delle CIE disposti dal Ministero dell'Interno. I lavori di manutenzione renderanno la piattaforma inattiva dalle ore 14.00 di sabato.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9.00 di venerdì 11 aprile sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Una volta fatta la prenotazione il giorno dell'appuntamento serve presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Ecco i giorni e gli orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica:

Municipio I : la sede di via Petroselli 50 sarà aperta dalle 9.00 alle 13.00;

: la sede di via Petroselli 50 sarà aperta dalle 9.00 alle 13.00; Municipio II : la sede di via Dire Daua 11 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00;

: la sede di via Dire Daua 11 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00; Municipio III : la sede di via Fracchia 45 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00;

: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta dalle 8.00 alle 13.00; Municipio VI : la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00;

: la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00; Municipio VIII : la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle 8:30 alle 14.00;

: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta dalle 8:30 alle 14.00; Municipio XI : la sede di via Portuense 579 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00;

: la sede di via Portuense 579 sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00; Municipio XIII : la sede di via Aurelia 470 sarà aperta dalle 8:30 alle 13:30.

: la sede di via Aurelia 470 sarà aperta dalle 8:30 alle 13:30. Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 12 aprile dalle 8.30 alle 14.00.